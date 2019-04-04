Плохая новость для Порошенко: США заявили, что им все равно, кто победит во втором туре

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

США будут сотрудничать с любым президентом Украины, вне зависимости от того, кто именно победит на выборах во втором туре, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сказал спецпредставитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в комментарии “Громадському”.

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“Мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди”, – отметил Волкер.

Он сказал, что в США не стоит на стороне ни одного отдельного кандидата, а поддерживают принципы. Фактически тем самым в Вашингтоне дали понять, что не будут помогать Петру Порошенко сохранить власть неэлекторальными способами, если он будет проигрывать выборы.

Сенатор-демократ Крис Мерфи в комментарии “Громадському” добавил, что США обязаны защищать суверенитет Украины, бороться с коррупцией и модернизировать экономику до тех пор, пока Россия “не выйдет из незаконно захваченных территорий Украины”.

“Это обязательство действует без оглядки на то, кто является президентом страны. Мы не вмешиваемся в украинские выборы, не даем никаких рекомендаций. Мы лишь даем четко понять: Соединенные Штаты будут стоять вместе с украинским народом и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет”, – сказал Мерфи.