Плохая погода и бездорожье не остановят русских – комбат ВСУ
Изменение погодных условий не сможет сильно замедлить продвижение российской армии.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Как вы видите, при тех силах и средствах, которые применяет противник, его успехи на поле боя несущественные. Потому что несоразмерно количество сил и средств.
Но так или иначе, враг пытается совершенствоваться, модернизироваться, делать выводы. И, по моим подсчётам, до середины декабря они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», – сказал укро-боевик.
«Изменение погоды, исчезновение «зелёнки» – не повлияет на противника, их пехота ползёт в любую погоду. Вспомним Бахмут, погодные условия, когда тогда были – с утра по грудь снега, вечером по пах воды. И в это время противник продолжал штурмовые действия.
Конечно, это повлияет на логистику, снабжение, и так далее. Но бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия», – добавил Федоренко.
Спасибо!
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