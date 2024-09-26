Плохая погода и бездорожье не остановят русских – комбат ВСУ

Вадим Москаленко.  
26.09.2024 19:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 445
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Изменение погодных условий не сможет сильно замедлить продвижение российской армии.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Изменение погодных условий не сможет сильно замедлить продвижение российской армии. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Как вы видите, при тех силах и средствах, которые применяет противник, его успехи на поле боя несущественные. Потому что несоразмерно количество сил и средств.

Но так или иначе, враг пытается совершенствоваться, модернизироваться, делать выводы. И, по моим подсчётам, до середины декабря они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», – сказал укро-боевик.

«Изменение погоды, исчезновение «зелёнки» – не повлияет на противника, их пехота ползёт в любую погоду. Вспомним Бахмут, погодные условия, когда тогда были – с утра по грудь снега, вечером по пах воды. И в это время противник продолжал штурмовые действия.

Конечно, это повлияет на логистику, снабжение, и так далее. Но бездорожье не лишит противника возможности активно вести наступательные действия», – добавил Федоренко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть