Плохая погода и бездорожье не остановят русских – комбат ВСУ

Изменение погодных условий не сможет сильно замедлить продвижение российской армии.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил командир батальона ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы видите, при тех силах и средствах, которые применяет противник, его успехи на поле боя несущественные. Потому что несоразмерно количество сил и средств.

Но так или иначе, враг пытается совершенствоваться, модернизироваться, делать выводы. И, по моим подсчётам, до середины декабря они будут достаточно активно давить и атаковать по всем направлениям», – сказал укро-боевик.