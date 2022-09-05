Плохие новости для бывших «братушек»: Что позволяет России устав ООН

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У нас есть скверные новости не только для Украины, но и для любой мелкой государственной сволочи, где поднимает голову неонацизм, сносятся мемориалы советским героям и организуются лживые «институты национальной памяти».

Статьи 106 и 107 Устава ООН дают право победителям во Второй Мировой войне – СССР, США, Великобритании и Китаю – применять любые меры, вплоть до военного вмешательства, в отношении воевавших против них стран для пресечения действий, направленных на пересмотр итогов войны. Для этого достаточно просто уведомить остальные страны-победительницы, не заручившись их согласием.

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Решением Нюрнбергского трибунала военными преступниками объявлены гитлеровская Германия и её государства-союзники, воевавшие против Объединенных наций и осуществлявшие геноцид как на собственной, так и на оккупированных территориях.

С учётом установленного факта, что наибольший размах геноцида осуществлялся на оккупированной территории СССР против многонационального советского народа, международное законодательство наделяет Россию, как правопреемницу СССР, правом силового уничтожения нацистов повсюду, где найдутся желающие пересмотреть Ялтинско-Постдамскую систему в Европе.

И первыми на очереди – Германия, Италия, Румыния, Венгрия, Австрия, Финляндия, Болгария, Хорватия, Словакия и, как ни странно, Чехия, как бывший протекторат Богемии и Моравии.

Не следует расслабляться и бывшим «братушкам» и даже ушедшим в «незалежность» бывшим союзным республикам – Латвии, Литве и Эстонии, отказывающихся от советского историко-юридического наследия в пользу мифической «советской оккупации», в результате чего их «самостийные» договоры о дружбе и сотрудничестве с Третьим рейхом дают право причислить их к гитлеровской коалиции.

Отягчающими обстоятельствами для прибалтийских «вымиратов» является факт проведения «юденфрай» (полной очистки территорий от еврейского населения) руками местных коллаборационистов, геноцид русского и белорусского населения на сопредельных территориях, а также противоестественная любовь к «вытиранам» из туземных Ваффен СС и вспомогательной полиции.

Современная Украина, взявшая официальный курс на полное переформатирование истории, а также героизацию и преемственность с коллаборационно-террористическим формированием ОУН-УПА, автоматически попадает в список государств, где пересматриваются итоги Второй Мировой войны.

Учитывая все эти факторы, государства-победители или их преемники, имеют полное право на восстановление статус-кво теми мерами, которые они сочтут необходимыми, включая военное вмешательство, денацификацию и – внимание! – пересмотр территориальной целостности идейных наследников гитлеризма.

Вот что говорят по этому поводу юристы.

Для России, недавно закрепившей в Конституции примат национальных законов над международными, необходимо внести некоторые дополнения в национальное законодательство.

Кроме того, будут не лишними и символические меры по недопущению возрождения фашизма, в связи с чем на государственном уровне следует признать дату 22 июня – Днём памяти жертв геноцида советского народа с мемориальными мероприятиями во всех уголках России.

Предупреждая возмущённое «общечеловеческое» ко-ко-ко насчёт «юрисдикции», «общепринятых нормах» и всяких там «территориальных принципах».

При нормальных условиях эти принципы означают, что пределы компетенции органов власти каждого государства ограничиваются их государственными границами. Однако, из всякого правила существуют исключения. К примеру, исключением из правил является принцип универсальности. Он допускает, что в исключительных случаях компетенции органов власти могут выходить за границы одного государства и распространятся на другие.

Так вот, статьи 106 и 107 Устава ООН как раз написаны для исключительных случаев и распространяются на ситуации, когда речь идет об угрозе международной безопасности и миру.

Возрождение нацизма в одном государстве или в группе государств – исключительный случай, или так, – детские шалости случайно пролезших во власть недоумков? Ответ очевиден.

В этом случае воспользоваться принципом универсальности могут пять стран: Россия, США, Великобритания, КНР и, с некоторыми ограничениями, Франция.

Все эти государства имеют право выходить за рамки своей национальной юрисдикции и распространять ее на другие страны – строго для пресечения нацистского ренессанса. Это право вытекает из их статуса победителей во Второй Мировой войне.

Как известно, США очень вольно трактуют своё право выхода за рамки национальной юрисдикции, назначая врагов и изгоев, устраивая «освободительные» войны известной только Вашингтону логике, задерживая и арестовывая иностранных граждан в других государствах, вводя самодельные санкции и возбуждая ненависть против «неугодных» стран и народов. Мнение ООН, включая постоянных членов Совета безопасности, американцами полностью игноририруется.

России не нужна роль международного жандарма, однако защищать себя и мир от расползания нацизма она имеет полное право, завоёванное для неё нашими героическими предками.