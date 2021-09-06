«Плохие новости для Киева»: ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

06.09.2021 22:34 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились о создании единого экономического пространства.

Об этом говорится в декларации по итогам их встречи, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика провозглашают установление между ними отношений стратегического партнерства в экономической, таможенной и налоговой областях… Стороны выражают решимость укреплять и развивать экономическое взаимодействие по ключевым двусторонним вопросам, в первую очередь, путём создания единого экономического пространства», – говорится в декларации, текст которой был опубликован на официальных сайтах глав республик.

Теперь ЛНР и ДНР будут координировать свои усилия, обмениваться информацией и опытом в сфере экономики, таможенного и налогового регулирования.

Денис Пушилин и Леонид Пасечник договорились синхронизировать законодательства в этих сферах, а также принять и реализовывать синхронизированные программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы.

В связи с этим до 15 сентября стороны подпишут межгосударственный договор, который определит их действия на ближайшие три года для устойчивого развития экономики республик и улучшения качества жизни граждан.

Кроме того, руководители республик также договорились в ближайшее время подписать договор о едином таможенном пространстве.

«В настоящее время завершается синхронизация гражданского, таможенного, налогового законодательства республик. Основой и образцом для его преобразования послужило законодательство России. Единое экономическое и таможенное пространство снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между республиками, станет залогом ускорения их развития… В ближайшее время запланировано подписание первого знакового соглашения – Договора о едином таможенном пространстве», – сказано в сопутствующем заявлении к декларации.

По мнению депутата парламента ДНР Владислава Бердичевского, этот документ станет очень плохой новостью для Киева.

«По моим ощущениям, у Украины в отношении понимания Донбасса со следующей недели начнутся очень плохие времена. Скажем так: у Киева заканчивается семилетняя белая полоса в истории существования. Де-факто подписано соглашение между ДНР и ЛНР о четырех свободах – свободном перемещении людей, услуг, товаров и капиталов. Это только первый шаг», – написал он в своём блоге.