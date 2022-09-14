Плохие новости для Киева: Польша начала вербовку украинских студентов

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Новости Украины

Польша продолжает проводить политику по вымыванию трудовых ресурсов с Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет портал «Западноукраинские новости и рефлексии» (ЗУНР).

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Сообщается, что польская компания Budimex SA планирует заняться практическим обучением в Польше будущих строительных специалистов для будущего восстановления Украины, о чем уже сообщил директор компании по инфраструктурному строительству Цезарий Лысенко.

«Сегодня мы уже наладили сотрудничество с Краковской политехникой, которая по нашей просьбе создала направление «Строительство» для украинских студентов, причём в I семестре там даже обучение будет проводиться на украинском языке. Мы со своей стороны этим студентам гарантируем практику во время каникул» – говорит Лысенко.

Планируется, что украинские студенты в течение двух-трех месяцев смогут побывать на строительных объектах и поучиться у специалистов.

«Но это – лишь видимая часть айсберга», – предостерегает ЗУНР.

Отмечается, что, с одной стороны, польская сторона будет готовить из украинцев уже не обычных строителей, а специалистов и распорядителей среднего и высшего среднего звена.

«С другой – они примут участие в восстановлении объектов на Украине после завершения боевых действий как работники… польских фирм, которые и получат подряды на восстановление разрушенных или строительство совершенно новых объектов», – говорится в материале.

При этом главным интересом Польши называется «получение хорошо образованных строительных инженеров и других специалистов, причём уже с практическими навыками», которые могут обойтись польским работодателям значительно дешевле.

Кроме того, Польша получит еще и дополнительное количество лояльных к себе украинцев из числа образованных специалистов.

«А когда польским застройщикам рынок Украины перестанет быть интересен, то они уйдут отсюда сами – и прихватят тех студентов, которых сами же и выучили на строительных инженеров» – резюмирует ЗУНР.