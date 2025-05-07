Плохие новости для украинских беженцев в Германии: меньше соцвыплат, больше штрафов и депортаций

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Бывший консул Украины в Мюнхене, а ныне ректор базирующегося в ФРГ «Украинского свободного университета» Дмитрий Шевченко сообщил, что правительство Германии готовит изменения для украинских беженцев. Ожидается сокращение социальных выплат и ужесточение условий поддержки.

По его словам, планируется уменьшение количества заявлений на убежище до менее, чем 100 тысяч ежегодно, а также расширение депортаций, приостановка программ воссоединения семей и новые ограничения на границах.

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«Они будут стопроцентно сворачивать социальную поддержку, и это было понятно еще до выборов. Они уже говорят о том, что украинским беженцам будет отказывать меньше социальных выплат, будет больше штрафов за безработицу», — предупредил Шевченко.

По словам нового канцлера Мерца, инфраструктура страны уже не выдерживает нынешней нагрузки. В настоящее время ведутся переговоры с соседними государствами о внедрении этих изменений.

Все эти изменения – логичное следствие вызванного экономическими проблемами ФРГ поправения немецкого общества, выразившегося в усилении антимигрантской риторики и практики политиков.

Еще в 2022 году лидер тогда еще оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал украинских беженцев «туристами на социальном обеспечении».

Несмотря на последовавшие вслед за этим политкорректные извинения, публичные извинения, риторика ХДС об ужесточении контроля над миграцией и сокращении расходов на соцобеспечение беженцев не изменилась.