Плохие новости для украинских беженцев в Германии: меньше соцвыплат, больше штрафов и депортаций
Бывший консул Украины в Мюнхене, а ныне ректор базирующегося в ФРГ «Украинского свободного университета» Дмитрий Шевченко сообщил, что правительство Германии готовит изменения для украинских беженцев. Ожидается сокращение социальных выплат и ужесточение условий поддержки.
По его словам, планируется уменьшение количества заявлений на убежище до менее, чем 100 тысяч ежегодно, а также расширение депортаций, приостановка программ воссоединения семей и новые ограничения на границах.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Они будут стопроцентно сворачивать социальную поддержку, и это было понятно еще до выборов. Они уже говорят о том, что украинским беженцам будет отказывать меньше социальных выплат, будет больше штрафов за безработицу», — предупредил Шевченко.
По словам нового канцлера Мерца, инфраструктура страны уже не выдерживает нынешней нагрузки. В настоящее время ведутся переговоры с соседними государствами о внедрении этих изменений.
Все эти изменения – логичное следствие вызванного экономическими проблемами ФРГ поправения немецкого общества, выразившегося в усилении антимигрантской риторики и практики политиков.
Еще в 2022 году лидер тогда еще оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал украинских беженцев «туристами на социальном обеспечении».
Несмотря на последовавшие вслед за этим политкорректные извинения, публичные извинения, риторика ХДС об ужесточении контроля над миграцией и сокращении расходов на соцобеспечение беженцев не изменилась.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: