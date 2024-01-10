Плохие новости для Украины: США не впервые избавляться от таких активов

Американцы достаточно спокойно воспримут свой провал на Украине, поскольку ситуация в этой стране для них не являются угрозой.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил профессор Высшей школы экономики, программный директор клуба «Валдай» политолог-международник Тимофей Бордачев, отвечая на вопрос, что стоит за публикациями в иностранных СМИ относительно того, американцам надоела Украина.

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«Заговорили западные газеты, в первую очередь. А потом уже подхватили наши эксперты. У нас же нет с вами хорошей социологии американского общества, например. Или европейского. В том случае, если это так и есть можно предположить, что это не их война. Положение на Украине американскому обществу никак не угрожает. Все это понимают, как и в случае с Европой», – сказал эксперт.

Он отметил, что в ситуации с Тайванем ситуация другая.

«Там и экономические интересы неизмеримо больше, и Китай – это все-таки для США фундаментальный вызов именно в вопросе доступа к мировым ресурсам, богатствам. Экономическая взаимозависимость между США и Китаем крайне высока. Но и в 1913 году самая большая торговля в мире была между Германией и Британией – это не помешало им воевать через год. Поэтому в нас не может быть сомнений в том, что если Россия будет последовательна в своих действиях, то США легко «сольют» украинский режим, как делали это неоднократно в других случаях. Им вообще не привыкать все начинать «с чистого листа» и мало переживать по поводу тактических поражений. У американцев вообще нужно бы поучиться усваивать провалы – они никогда не впадают в уныние. Тем более, что на следующих выборах произойдет какая-то ротация на самом верху. И новые люди совершенно спокойно откажутся от «плохих активов», – резюмировал Бордачев.