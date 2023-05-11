Плохие новости из Бахмута – ВСУ разбивают клещи «Вагнера»

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Подразделения 4 омсбр и 374 омсб ВС РФ оставили позиции на опорнике ВСУ, ранее взятый штурмовиками ЧВК «Вагнер» к северо-западу от Клещеевки. Кроме того, противник ударил и с севера.

Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киевский режим начал реализацию операции по окружению наших сил на артемовском направлении», – написал военкор.

Он напомнил, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уже неоднократно говорил об этих планах, а также то, что сам не раз указывал, что ВСУ планируют ударами по флангам выйти в тыл русским войскам, которые находятся в Артемовске и окрестностях.

Также военкор отметил, что его коллега Александр Симонов сообщил о прорыве ВСУ в сторону Берховки и Ягодного. Войска РФ отступили с позиций. Еще один удар в районе Клещеевки оказался с таким же локальным успехом. Кроме того, противник нанёс удары и на юге.

«И это еще не все. В районе Соледара противник несколькими подразделениями при поддержке бронегрупп, в каждой из которых было по 2-3 танка, смог организовать прорыв. Сейчас боевики ВСУ пытаются закрепиться на занятых позициях. Обстановка тяжелая. В ближайшие сутки, судя по всему, киевский режим начнет наращивать усилия на юге. В районе Орехова, чтобы связать наши войска боями, в районе Гуляй Поля с целью прорвать первую линию обороны. Будем считать, что контрнаступление противника началось», – написал Поддубный.

Что же касается Артёмовска, то здесь военкор Герман Куликовский, автор телеграм-канала «Старше Эдды», подтвердил информацию Симонова, что подразделения 4 омсбр и 374 омсб оставили позиции на опорнике ВСУ, который ранее брали бойцы ЧВК «Вагнер» к северо-западу от Клещеевки. Однако, по его информации, в настоящий момент позиции уже возвращены подоспевшими на помощь «музыкантами». При этом он подчеркнул, что данное направление удара ВСУ – не главное.

«Разгром лучшей пехоты в мире посредством окружения через прорыв «соседей слева и соседей справа», даст хохлу не только несомненный военный успех, но и медийно создаст эффект разорвавшейся бомбы, попутно обелив киевское руководство, положившее тысячи, если не десятки тысяч бойцов в бахмутской мясорубке. Удастся ли хохлу подобное, (причём удар по флангам Вагнера, это не основное направление контрнаступа) покажет время, а также храбрость наших бойцов и военные таланты нашего командования», – пишет Куликовский.

Живущий в Петербурге писатель из Чечни Герман Садулаев написал эмоциональный пост на счёт происходящего.

«Сообщают, что ВС РФ не может удержать фланги под Бахмутом, где продолжает штурмы ЧВК Вагнер. Сатанисты публикуют реляции, что отбили 2 км, наши признают отступление на 700 м примерно. Но важны не метры, а то, что восстанавливается снабжение Бахмутской группировки противника, а Вагнера могут попасть в клещи. Почему отступают (бегут?) бойцы ВС РФ? Только ли из-за трусости? Нет. Часто они вообще не бегут, а просто погибают на позициях. Мне рассказали, как наши сейчас потеряли опорник. Зашли 2 танка и БМП-2 ВСУ. А у наших не было никаких противотанковых средств. На передней линии, на нуле, в передовом, сука, опорнике у них не было противотанковых средств», – написал Садулаев.

Он возмутился, что у бойцов не было банально ПТУР. ПЗРК. РПГ.

«Автоматы, наверное, были только. Автоматами против танков много не навоюешь. Все ребята погибли, а сатанисты заняли опорник. Вот так наши “отступили” и “побежали”. Прямо в небо. Злость такая берёт, что хочется биться лбом об стену. Кто поставил ребят на ноль, а противотанковые средства не дал? Кто эта сука, эта тварь – кто? Мы в какую войну воюем? В Отечественную 1812, когда танков не было? Передовые линии должны быть насыщены и перенасыщены всеми видами противотанковых средств, иначе смысла в этих линиях нет, они никого не удержат, это самоубийство», – подчеркнул писатель.

При этом он указал, что у ВСУ обычно полно ПТРК, о чём свидетельствуют горы тубусов и футляров на отбитых позициях.

«Дайте Вагнерам снаряды. Дайте солдатам на передовую ПТУР. Где хотите возьмите. Сделайте, купите, своруйте. Мы же помогаем. Мы тепловизоры покупаем – уже одной заботой для Минобороны меньше. Турчак и Кузнецов антидроны тащат на фронт, десятками, сотнями. Мужики, господа, Минобороны, соберитесь, сконцентрируйтесь, дайте снаряды и ПТУРы. Пожалуйста. Не губите солдат и Россию», – возмутился Садулаев.

Военкор Роман Сапоньков также указывает, что слабину дали именно регулярные соединения ВС РФ.

«По Артёмовску. Пока не понятна причина отступления подразделений ВС РФ. Фланги у вагнеров были растянуты и ВСУ это прекрасно знали. Но покатились именно кадровые подразделения. 650 метров за сутки — темп движения очень неплохой, плохо, что не в ту сторону», – признал Сапоньков.

«Контрнаступ Киева начался. Танки ВСУ идут по объездной Харькова в сторону границы с Россией. Я бы это воспринял за вбросы ЦИПСО, если бы не писали, в том числе, знакомые, проверенные люди. В колоннах на тралах, как говорят, в том числе и западные образцы. То есть Киев параллельно началу наступательных действий по флангам Артемовска решил обострить обстановку и вдоль северного фронта. О целях маневра можно гадать. С одной стороны, противник может пытаться растягивать наши ресурсы на купирование угрозы в Белгородской области. С другой, может решиться на перерезание наших путей снабжения Сватовской группировки с выходом на территорию России. Второй вариант мне кажется менее вероятным. Но вкупе с информацией о появлении у Киева дальнобойных ракет, ничего исключать нельзя. Зачем взламывать оборону в лоб, если можно обойти с севера. Видно, что украинское командование сейчас ставит целью раздергать наши порядки на Сватовском рубеже и параллельно продавить фланги в Артемовске. Чтобы посыпалась вся оборонительная конфигурация ЛНР. Тем временем с Ореховского направления сообщают о применении противником химических боеприпасов, от которого после вдоха теряют сознание. Как говорится, почалося», – пишет военкор Александр Коц.