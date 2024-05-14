«Плохие новости»: в Киеве испугались назначения Белоусова

Вадим Москаленко.  
14.05.2024 10:13
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина, Экономика


Назначение Андрея Белоусова министром обороны России является очень плохим сигналом для Украины, поскольку он займётся подготовкой экономики РФ к длительному противостоянию. Об этом в эфире интернет-канала «Alpha media» заявил экономический и финансовый аналитик Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«После назначения Белоусова никакого перехода на военные рельсы в России не будет. Тем более что сам Белоусов активно выступал против всеобщей мобилизации. Он говорил, что это негативно повлияет на экономику, негативно повлияет на бизнес. Сам Белоусов выступает за синергию усилий бизнеса и государства в развитии промышленности и экономики, с очень сильными нотками протекционизма.

Его назначение означает, что Россия готовится к длительному развитию и существованию так называемой бинарной экономики, в которой гражданский сектор зарабатывает деньги для инвестиций в военно-промышленный комплекс, который в конечном итоге является драйвером для развития экономики в целом», – сказал Кущ.

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Назначение Андрея Белоусова министром обороны России является очень плохим сигналом для Украины, поскольку он...



«По большому счету, подготовка к очень длительному военно-промышленному треку, без каких-либо резких скачков в разные стороны. То есть Россия входит в затяжной военно-промышленный трек. Это говорит о том, что Россия радикализирует военно-промышленную специализацию. Для нас это плохие новости, потому что это означает, что Россия готовится к очень длительному противостоянию не только против Украины, но и с Западом», – добавил экономист.

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