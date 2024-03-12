Плохо ищем — Лукашенко строго призвал увеличить объемы добычи нефти
12.03.2024 18:20
(Мск) , Москва
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не верит в то, что запасы нефти в стране исчерпались.
Об этом он заявил сегодня на совещании о состоянии и развитии минерально-сырьевой базы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши природные геологические условия в Беларуси все знают. Девять миллионов тонн нефти мы добывали, сегодня добываем примерно два, попутный газ и прочее. В чем дело? Мне объясняют: выкачали все. Я в это не верю», – сказал Лукашенко.
Он распорядился интенсифицировать разведку полезных ископаемых: калийных солей, нефти и питьевой воды.
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