«Плохо нам помогает»: Украинские майданщики уже поливают помоями НАТО

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НАТО фактически перестало существовать, распавшись на несколько групп крупных производителей оружия, которые по инерции продолжают пользоваться привычной площадкой.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле никакого НАТО нет. Сегодня НАТО собой представляет набор коалиций на площадке альянса, которые сосредоточены по критическому составу вооружений. Есть коалиция танков, коалиция, самолётов, коалиция дальней артиллерии, и так далее. Того НАТО, как оно создавалось, уже нет. Это не НАТО нам помогают, это нам помогают на площадке НАТО коалиции мирового сообщества», – сказал Дацюк.

С ним согласился бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, отметивший, что за два года поддержка именно НАТО была ничтожной.

«Только нам помогают на площадке «Рамштайна». А НАТО нам помог только пятьюдесятью тоннами топлива, за всю войну. Вот и всё. Вы спросите зрителей, кто из них реально верит в границы 1991 года, в необходимость их возвращать, и во вступление в ЕС и НАТО? Если таких будет большинство – говорить с ними не о чем. Они не понимают реальный выбор, который стоит», – добавил Арестович.