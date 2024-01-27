«Плохо нам помогает»: Украинские майданщики уже поливают помоями НАТО

Вадим Москаленко.  
27.01.2024 23:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 203
 
Дзен, НАТО, Украина


НАТО фактически перестало существовать, распавшись на несколько групп крупных производителей оружия, которые по инерции продолжают пользоваться привычной площадкой.

Об этом на канале украинского политолога Юрия Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО фактически перестало существовать, распавшись на несколько групп крупных производителей оружия, которые по инерции...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«На самом деле никакого НАТО нет. Сегодня НАТО собой представляет набор коалиций на площадке альянса, которые сосредоточены по критическому составу вооружений. Есть коалиция танков, коалиция, самолётов, коалиция дальней артиллерии, и так далее. Того НАТО, как оно создавалось, уже нет.

Это не НАТО нам помогают, это нам помогают на площадке НАТО коалиции мирового сообщества», – сказал Дацюк.

С ним согласился бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, отметивший, что за два года поддержка именно НАТО была ничтожной.

«Только нам помогают на площадке «Рамштайна». А НАТО нам помог только пятьюдесятью тоннами топлива, за всю войну. Вот и всё.

Вы спросите зрителей, кто из них реально верит в границы 1991 года, в необходимость их возвращать, и во вступление в ЕС и НАТО? Если таких будет большинство – говорить с ними не о чем. Они не понимают реальный выбор, который стоит», – добавил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Январь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть