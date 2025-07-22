«Плохо самоубиваетесь о Россию»: США устроит нынешнее состояние Украины еще на 100 лет

Вадим Москаленко.  
22.07.2025 13:40
  (Мск) , Киев
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США вполне устроит нынешнее кровопролитие на Украине у границ России еще на десятки лет.

Таким прогнозом в интервью иноагенту Александру Шелесту поделился политолог Семён Уралов, долгое время учившийся и живший на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США вполне устроит нынешнее кровопролитие на Украине у границ России еще на десятки лет....

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«Список претензий был в чем американский? Вы плохо самоубиваетесь об Россию. Мы вам покажем, как эффективнее самоубиваться. И, судя по всему, под это были взяты новые вассальные обязательства. Под это же были визиты везде и Зеленского, и Ермака.

Модель, которую строят на пост-Украине, ее правильнее всего сравнивать с моделями латиноамериканскими. Вот, Мексика, это вот тут одной рукой борются с наркокартелями, другой рукой покупают у них же наркотики, третьей рукой как бы требуют реформ от мексиканского правительства, а с четвертой стороны не дают перекрыть границу и соответственно, ну, наркокартели получают оружие. Эта музыка может быть вечной, и Мексика в таком состоянии находится уже около 100 лет», – сказал Уралов.

Он считает некорректным сравнивать ситуацию в России и на Украине, где «государственность давным-давно захвачена», а «ситуация семипосольщины перешла в терминальную стадию».

«Поэтому сравнивать неверно. Потому что у нас есть отдельно военный кабинет, и он работает по своему графику, а гражданский кабинет – живет абсолютно своей жизнью, не особо куда-то вмешивается.

В чем разница? Россия воюет за свои. И поэтому система власти у нас по принципу распределения ресурсов. А на Украине ситуация полной внешней зависимости: финансовой, вооружения, научно-технической. И тотальная зависимость от экспорта, который еще остался, и финансовых вливаний», – сказал Уралов.

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