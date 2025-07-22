США вполне устроит нынешнее кровопролитие на Украине у границ России еще на десятки лет.

Таким прогнозом в интервью иноагенту Александру Шелесту поделился политолог Семён Уралов, долгое время учившийся и живший на Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Список претензий был в чем американский? Вы плохо самоубиваетесь об Россию. Мы вам покажем, как эффективнее самоубиваться. И, судя по всему, под это были взяты новые вассальные обязательства. Под это же были визиты везде и Зеленского, и Ермака.

Модель, которую строят на пост-Украине, ее правильнее всего сравнивать с моделями латиноамериканскими. Вот, Мексика, это вот тут одной рукой борются с наркокартелями, другой рукой покупают у них же наркотики, третьей рукой как бы требуют реформ от мексиканского правительства, а с четвертой стороны не дают перекрыть границу и соответственно, ну, наркокартели получают оружие. Эта музыка может быть вечной, и Мексика в таком состоянии находится уже около 100 лет», – сказал Уралов.