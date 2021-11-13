Плохой Дудь – хорошие мы? Хороший Дудь – плохие мы?

Юрий Дудь явил зрителям свою новую работу – очередной бесконечно затянутый ролик, смысл которого можно было бы уместить в одну минуту. Смысл этот таков: в Белоруссии все плохо, Лукашенко – диктатор, оппозиции жизни не дают, оппозиция – по лагерям и тюрьмам, если к власти придёт оппозиция – то вот вам и рай…

Скучно, господа, скучно! Понимаете, когда-то Дудь отличался чём-то вроде свежести. Она, конечно, вторая эта свежесть была, но для хомячков вполне годно. То Познер интеллектуально говорил, а тут лихой пацан задаёт вопросы про деньги и члены. Интересно же! Я сейчас зааплодирую.

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А потом Юрец стал отрабатывать политическую повестку. И нет сомнений: там, где козни, интриги – там и Дудь. Здрасьте, это Юра! Сейчас я займусь приготовлением лапши и развешиванием ее по ушам. Готовы?! Ну и хомяки тут же радостно орут: мы готовы!



Новый ролик – это все то же политическое варево, сделанное из двойных стандартов от и до. И вопросы тут можно задавать бесконечно. Можно ловить Юрца на лжи и профанациях, но это, на самом деле, неинтересно. Думающий человек либо смотреть не станет, либо посмеётся.Куда интереснее вопрос: а почему, собственно, находятся те, кто Дудю верит? И их немало – откуда они? Кто они? Как мыслят?

Знаете, я люблю читать на досуге Лимонова и Достоевского, но, к несчастью, по роду деятельности мне приходится ознакамливаться с такими, как Дудь. И удивляют те снобы-интеллектуалы (или псевдоинтеллектуалы), заявляющие: да что этот ваш Дудь? Кто он? Что он? А ничего, что этот фрик захватил умы молодых? Так что глупо недооценивать проблему.

А она в следующем. Люди разучились думать. И причина тут в том, что они превратились в рабов комфорта. Для них правда лишь то, что находится в тренде; ведь быть вне него это категорически опасно. Поэтому правда, которая заставляет думать, которая горька и колюча, которая, не дай Бог, выводит из зоны комфорта – опасна, нежелательна и вредна. От неё бегут и всячески открещиваются. Поэтому кому она нужна? Маргиналам и смельчакам, которые готовы уживаться с неприятненьким. «Правда» zeitgeist – то, что подают под ней – так же фальшива и лжива, как и худшие образчики Голливуда.

Именно по этой причине люди сегодня отказываются от всего, что держит их. Они отвергают Родину, предков и родителей. Те бесполезны и даже вредны. Все по Достоевскому: когда Бога нет, то все дозволено. Это точнейшая и стопроцентная концентрация нынешнего времени. Когда только бабло, когда только успех, когда «правда» должна быть красиво завёрнута и удобна, а иначе – в утиль. Сколько у тебя знаний? Неважно! Ты скажи лучше, что там у тебя с лайками и подписотой?

Дудь работает для таких. Он кормит пипл суррогатом, слепленным по отработанным лекалам. И бессмысленно обсуждать, что в его работах не так и сколько там двойных стандартов. Весь Дудь – это один сплошной напыщенный двойной стандарт. И вопрос лишь в том, как так вышло, что он выполз в первый ряд?

Впрочем, вы же знаете ответ. Надеюсь, знаете. Правда?