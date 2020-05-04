Плохой знак – Лукашенко предсказал победу Додону

04.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что у его молдавского коллеги Игоря Додона есть все шансы переизбраться на второй срок в этом году.

Об этом он заявил сегодня в ходе переговоров с Додоном в режиме видеоконференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поддержка у вас, как никогда, очень весомая. Мне кажется, молдавский народ готов поддержать те предложения, которые вы со своей командой внесли на рассмотрение молдаван. Вы знаете, что мы всегда рядом и готовы поддерживать ваш народ.

Мы многое для Молдовы можем сделать. Как только будут сняты у вас ограничения, знайте, что мы готовы ехать к вам, летать, торговать, общаться», – сказал Лукашенко.

Напомним, что в прошлом году он уверенно предсказывал победу бывшему президенту Украины Петру Порошенко, несмотря на то, что все опросы показывали, что преимущество у Владимира Зеленского.

В Молдове сейчас назревает очередной политический кризис, может распасться правящая коалиция, которую Социалистическая партия Додона создала с Демократической партией, учрежденной бежавшим из страны криминальным олигархом Владом Плахотнюком.