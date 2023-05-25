Площадь десантников и проспект Вагнера: Артёмовск будет отстроен заново – Киселёв

Артёмовск будет восстановлен после того, как линия соприкосновения отодвинется на безопасное для проведения работ расстояние. Пока что в городе, как и по все линии фронта, идут бои.

Об этом в эфире канала «НТС» сообщил полковник ЛНР, автор телеграм-канала «Настоящий полковник» Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить сегодня о том, что происходит в Артёмовске, то там, как и в Соледаре, как и по всей линии соприкосновения идут очередные бои. Противник обстреливает населённые пункты из всех видов вооружения, артиллерийскими ракетами, миномётными батареями, всё это каждый день работает, – отметил он. – Безусловно, для них потеря, и они не могут сказать этого на всю Украину, и чтобы не говорить, сделали провокацию в районе Белгорода, чтобы вот эту шумиху замазать какими-то некими продвижениями, некими позиционными боями, неким прорывом, захватом на части населённых пунктов Белгородской области. Причём, они здесь показали, что националистические подразделения Украины состоят в принципе также из представителей Российской Федерации, по крайней мере, с паспортами России – коллаборанты, предатели, нацисты, которые перешли на сторону киевской хунты и создали свой добровольческий батальон и участвовали в захвате населённых пунктов».

По мнению Киселёва, диверсанты из числа перешедших на сторону Украины российских граждан должны были взбодрить «навальнят» и «либероту» на скорый госпереворот.

«Вы уже видели ролики, где эти русские нацисты выступали в плане того что, скоро-скоро, русский народ вставайте, мы освободим вас от тиранов и ещё кого-то там еще, свернем всю политическую власть и элиту. Это как раз направлено на тех подонков и сволочей, которые там ещё сидят у нас по территории России, по линии Навальный, всех этих ЛГБТ-шников и либеральной прослойки. Этот звонок был для них, но ничего не произошло, никто их не поддержал, – отметил полковник ЛНР. – Понятно, что они заложили ещё схроны, дополнительное вооружение спрятали, это тоже не новость дня. По крайней мере, всё-таки, мы должны понимать, что мы ведём борьбу, войну – не просто с украинским фашизмом, а с западным фашистом. Фашизмом, который одной рукой будет подталкивать к переговорному процессу, а с другой стороны, как-то, знаете, ночь наступила, и давай, сатана, возбудись. Сатана пляшет над костром и раздувает этот костёр. Вот, примерно, такая ситуация будет выглядеть».

По мнению Киселёва, улицы отстроенного вновь Артёмовска должны носить имена героев, отдавших жизнь за его освобождение, а одна из площадей именоваться в честь ЧВК «Вагнер».

«Сейчас не идет речь о восстановлении Артёмовска, и эти все слоганы: «восстановим!», «сделаем город-рай!». Конечно, мы это сделаем. Но это будет тогда, когда мы и наши войска уже пройдут намного дальше, чтобы обезопасить. Сегодня некоторые районы Донецкой и Луганских республик мы не можем восстанавливать, потому что есть большая вероятность и опасность, что по общежитиям со строителями и рабочими будет работать артиллерия. К сожалению, уже случаи были, когда в Алчевске ракетный удар из HIMARS был произведён по общежитию, где погибли строители. Поэтому – только когда будет полная безопасность, можно будет говорить о некой структуризации этого города, что это будет город-памятник, город-сад. Что будет стела с названием города или ещё что-то. Безусловно, город будет восстановлен, и в нем должны быть улицы имени тех героев, кто освобождал Артёмовск, или площадь города будет называться площадью ЧВК «Вагнер» или площадью Десантников», – считает военный.