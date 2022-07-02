«Площадь героического Мариуполя»: Зачем в Польше героизируют нацистов «Азова»?

Новости Украины

В Польше власти Гданьска приняли решение о переименовании сквера недалеко от российского консульства в «площадь героического Мариуполя», умалчивая, что русские войска одержали победу там над неонацистами из «Азова».

«Мариуполь был городом, похожим на Гданьск – открытым, расположенным на берегу моря, с таким же количеством жителей. Был… потому что он был практически стерт с лица земли во время наступления российских войск на Украину», – поясняют свое решение местные депутаты.

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По мнению политолога Алексея Кочеткова, героизируя нынешних украинских неонацистов, польские власти в очередной раз растоптали собственную историю и память предков, которые вместе с советскими войсками освобождали эту страну от гитлеровцев:

«Поляки разные – и сейчас, и во время войны были. Были поляки, которые вместе с нами сражались с гитлеровцами, такие как 1-я армия Войска польского, а были такие, как Армия Крайова, которые сейчас в Польше усиленно героизируются, которые наоборот, сотрудничали с немцами и уничтожали советских партизан в Белоруссии, занимались геноцидом белорусского населения. К сожалению, сейчас в Польше правят потомки вторых, для которых нацисты – это, скорее, союзники и единомышленники, нежели враги. В современной Польше героев польского сопротивления из Армии Людовой и Первой армии, которые вместе с Первым Украинским и Первым Белорусским фронтами штурмовали Берлин, называют «коллаборационистами» и «предателями». То есть, в Польше сейчас перевернулось все с ног на голову. Поэтому для современного общества ничего удивительного нет, но это очень печально, потому что таким образом нынешние поляки просто плюют на могилы своих героических предков», – заявил Кочетков «ПолитНавигатору».

На примере ситуации вокруг Мариуполя можно наблюдать синхронную работу украинской и западной пропаганды – расписанные свастиками боевики «Азова» наспех героизируются, замечает руководитель молодежно-патриотического проекта «Сыны Отечества» Денис Гоманов.

«Инициатива с открытием сквера «героев Мариуполя» в польском Гданьске, как минимум, сомнительная и, прежде всего, для самого польского общества. Фашизм для поляков ассоциируется с истреблением собственных предков. В годы войны украинские фашисты устраивали массовые этнические чистки поляков, совершали зверские убийства польских женщин и детей. В то же время при освобождении Польши в 1944-1945 годах погибли около полумиллиона советских солдат, такое в нормальном обществе не забывается! Я надеюсь, что сегодня среди простых поляков найдутся те, кто открыто выступят против героизации укрофашистов», – сказал Гоманов.

Один из тех, кто критикует решение властей Гданьска – польский политолог Томаш Янковский. Он считает, что настоящие герои Мариуполя – ополченцы Донбасса и российские солдаты, освободившие город от нацистов.

«Депутаты совета Гданьска, просто ничего не знают о Второй мировой войне. Они ничего не знают о Мариуполе, не знают даже, что там 90% людей говорят на русском. Они не знают, что в последние восемь лет этот город, можно сказать, подвергался террору со стороны украинских нацистов. Все это происходит потому, что они получают только информацию из украинских СМИ, которым нужна не правда, а пропаганда. Гданьский совет хочет быть первым в Польше, и это можно считать его успехом, потому что новость об открытии площади – громкая. Я думаю, что в этом названии ничего не нужно будет менять, потому что в Мариуполе действительно было много героев еще с начала гражданской войны на Украине, – это ополченцы Донбасса, которые воевали за свою свободу, и сейчас, которые освобождали город», – заявил Янковский «ПолитНавигатору».

История с прославлением «Азова» позорна для поляков, но демонстрирует нынешнее бесправное положение страны, полностью подчиняющейся командам США, считает политолог Олег Хавич.

«Открытие сквера с подобным названием в Гданьске связано с тем, что Польша, как и Украина, в последние годы абсолютно утратила субъектность, и в значительной мере управляется из посольства США, а оттуда звучат команды «дружить с украинцами любой ценой». Дело ведь не только в том, что под «героями Мариуполя» поляки подразумевают неонацистов из «Азова», проблема значительно шире. По команде из Вашингтона в Варшаве приняли решение в отношениях с Украиной приглушить спор о героизации Степана Бандеры и прекратить протестовать против этого культа. То есть поляки не просто «не замечают» свастики на самих «азовцах» и символ дивизии СС «Рейх» на их шевронах, но и готовы мириться с прославлением на Украине человека, чьи подчинённые вырезали более 100 тысяч поляков на Волыни и Галичине. Более того, польские власти прекратили давление на Киев с целью начать эксгумацию массовых могил жертв «Волынской резни». Накануне 11 июля, когда в Польше отмечают День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в отношении граждан Второй Речи Посполитой (эвфемизм термина «Волынская резня»), такое поведение шокирует многих поляков. Учитывая тот факт, что нынешние польские власти на протяжении многих лет сопротивлялись установке памятника жертвам «Волынской резни» неподалёку от Жешува, изготовленного за счёт выживших в этой трагедии поляков и их потомков, а на горе Монастырь за счёт госбюджета Польши восстановлена табличка на могиле боевиков УПА, я не удивлюсь, если упомянутый день памяти скоро исчезнет из календаря», – говорит Хавич.