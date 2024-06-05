Плотине ДнепроГЭСа грозит обрушение

Анатолий Лапин.  
05.06.2024 10:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Происшествия, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Плотина ДнепроГЭС может выдержать ракетные удары, но разрушиться от украинской безалаберности. Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Золотарева, за годы «незалежности» плотина практически не ремонтировалась, а держалась на советском запасе прочности.

Плотина ДнепроГЭС может выдержать ракетные удары, но разрушиться от украинской безалаберности. Об этом в...

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«Запас прочности у плотины, конечно, достаточен, чтобы выдержать попадание не одной ракеты, но возраст. Не раз уже ж разрушалась. Как знать, я не специалист по плотинам – все может быть. Учитывая, что у нас сквозь пальцы смотрели на необходимость ремонта таких сооружений – ничего нельзя исключать.

Но то, что в обозримом будущем генерации от ДнепроГЭС не будет – совершенно очевидно. Оптимисты говорят о двух годах, реалисты, эксперты – как минимум, пять лет понадобится для восстановления генерации. Это, опять же, при условии, что не будут разрушать и дальше, но такого, увы, не случится. Пока продолжается война, будут бить», – заявил Золотарев.

 

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