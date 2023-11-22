Пляски «певца» Шарлота: суд в Петербурге своим решением умножил нанесённое патриотам унижение

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Суд в Петербурге арестовал «певца» Эдуарда Шарлота, прославившегося публичным сжиганием российского паспорта и другими экстремистскими антигосударственными действиями, – на 13 суток. В релизе суда говорится, что он «выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал, на неоднократные замечания не реагировал».

Певца задержали сегодня в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Армении, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На видео, записанном полицией, Шарлот, ухмыляясь, извиняется за то, что сжег российский паспорт. Однако в сети всплыло еще одно видео, в котором «певец» издевается над российским гимном.

Глава Лиги безопасного интернета публикует возмущенные письма своих подписчиков, где они напоминают, что Шарлот глумился и над Патриархом Кириллом. Люди недоумевают по поводу гуманности петербургского суда.

«Я разделяю мнение тех, кто не понимает почему он привлечен только к административной ответственности. Странно также, что он до сих пор не привлечен и за оскорбление чувств верующих», – написала Мизулина.

Известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) опубликовали фрагмент своего разговора с Шарлотом. Они позвонили ему от имени президента Украины Владимира Зеленского.

На видео «Зеленский» просит Шарлота исполнить гимн Украины. «Певец» благодарит его за честь и читает текст гимна, безбожно коверкая украинские слова, но очень стараясь. От усердия Шарлот даже встал, а потом по просьбе «президента» попрыгал, выкрикивая: «хто не скаче, той москаль».

Примечательно, что сегодня в суде «певец» утверждал, что общался с «оригинальной копией» Зеленского.

«Как-то был контакт, но только не с настоящим, а с оригинальным», – заявил Шарлот.

Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой предлагает выслать Шарлота на Украину.

«Не вижу деятельного раскаяния в приезде очередного фрика отечественной эстрады. После «больше так не буду» в ясельной группе ставят в угол и лишают сладкого. Нужна сепарация возвращенцев, и подобные экземпляры – особый сорт навоза. Не удивлюсь, что и этого так называемого певца Шарлота, кинутся защищать русофобы и те, кто в военное время остается беззубым терпилой. Обвинения в стиле «мальчика затравили» только на радость врагам», – написал Луговой.

Политолог Павел Данилин считает, что «певца» достаточно посадить на несколько лет.

«Мое мнение простое. Если ты уехал просто так, потому, что ты ссыкло, или мама тебя услала из страны, или жена попросила, или друзья мозги запудрили, или даже ты оппозиционер какой, и вот ты сидел там за границей как дурак, но при этом не хаял публично страну, не гнал на нашу армию, не лизал жовто-блакитные трусселя – пожалуйста возвращайся. Ну а если гнал, хаял и лизал – тоже возвращайся, но все же надо б и посидеть на дорожку, так сказать. Хотя бы годика два-три», – написал Данилин.