Пляжная проблема в Севастополе дошла до Матвиенко

10.06.2022  18:30 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Строительство, Туризм


Еще одна пляжная зона Севастополя выпадает из летнего сезона этого года.

Путь в Голубую бухту сначала преградил забор, а теперь по рельефу в море обильно текут сточные воды от КОС «Южные», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще одна пляжная зона Севастополя выпадает из летнего сезона этого года. Путь в Голубую...

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Ограждения в Голубой бухте появились несколько дней назад. Информационный щит гласит, что подрядчик ремонта и реконструкции КОС «Южные» приступил к очередному этапу работ – прокладке глубоководного коллектора в 1,7 км. Ввод в строй фактически нового канализационно-очистного комплекса намечен на 2024 год, и до тех пор Голубая бухта является строительной площадкой.

С учетом того, что прежде все стоки сбрасывались в море условно-очищенными, и официально пляж в Голубой бухте был закрыт, дождаться запуска очистных заинтересованы и севастопольцы и гости города.

Несмотря на забор, на прибрежную полосу пробрались первые пляжники и купальщики. Но со вчерашнего дня место отдыха благоухает нечистотами – они бурным потоком стекают в море. Однако чиновники уверяют, что ситуация под контролем, и работы идут по плану.

«На сегодняшний день на объекте производятся работы по укладке сбросного коллектора, а также работы по устройству береговой камеры, от которой в дальнейшем будет обустраиваться глубоководный выпуск. В связи с этим участок, переданный под строительство объекта, в том числе пляжная зона Голубой бухты, в настоящее время является строительной площадкой, и в целях безопасности огорожен строительным забором. Все работы осуществляются в соответствии с утвержденным проектом», – сообщили в профильном департаменте правительства Севастополя.

Отметим, что недовольство севастопольцев перекрытыми пляжами, которых в городской черте и так мало, дошло до председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. На Днях Севастополя в Совфеде она попросила губернатора Севастополя Михаила Развожаева вести предупредительную информационную работу и больше выступать с разъяснениями в соцсетях.

«Нужно не только информировать, но и оперативней реагировать на то, что пишут граждане в социальных сетях. Вопросы не новые. Это и очистные сооружения, тревожит закрытие пляжей. Понятно, что для этого были необходимые требования, но лучше бы до этого разъяснить и стараться, все-таки, пляжи на лето открывать», – подчеркнула Матвиенко.

Напомним, аналогичная ситуация возникла с пляжем «Ушакова балка», где к бетонированному причалу со спуском в море перегородили проход. Закрытие привычного места отдыха в Учкуевке губернатор объяснял требованиями военных в условиях СВО. Однако критики решения городских властей настаивали, будто причиной является подготовка мест для швартовки яхт, поскольку строительство марин в Крыму только началось, а маломерные суда российских политиков и бизнесменов нужно швартовать у отечественных причальных стенок – в Средиземноморье их могут арестовать под санкционным предлогом.

Позднее директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов сообщил о скором закрытии пляжа «Хрустальный», поскольку купальщики портят аппетит посетителям ресторанов в Артбухте. После возмущения горожан губернатор Севастополя попросил Горлова не озвучивать непринятые решения, а заняться сносом ларьков, которые действительно ограничивают вид на море на мысе Хрустальный. Из Ушаковой балки на ближайший доступный пляж Омега запустили общественный транспорт.

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