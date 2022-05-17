«Плюнувшие в народ свиньи»: актриса Васильева о Чулпан Хаматовой и предателях

Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса и актеры не должны возвращаться в страну. Они предали своих зрителей, наплевав на государство, которое дало им возможность развиваться и стать известными.

Об этом в эфире программы «Антонимы» заявила народная артистка РФ Татьяна Васильева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Васильева посчитала заложниками тех артистов, которые поливают грязью Россию ради гражданства и привилегий в других странах.

«Я понимаю, что они не счастливы, но мне их не жалко. Хотя мне всех жалко, даже этих, которые пленные сейчас вылезают из подвалов. Я понимаю, что их ждет, а это молодые мужчины, и на что они себя обрекли?… Но что касается этих людей, актеров, я бы даже поняла, если бы метнулись туда те, у кого что-то здесь не сложилось как-то. А они настолько имели здесь все, о чем может мечтать любой актер, – и съемки бесконечные, и театр один, другой. Я смотрела эти спектакли. Я, наверное, чего-то не знаю, почему так случилось, могу только предположить, что они двинулись туда спасать какие-то свои накопления, может быть… Я не знаю, что должно было случиться, чтобы они сорвались с места. Ну я понимаю, когда людей высылали из Советского Союза, а они-то что? Я, когда ставлю себя на их место, мне страшно, потому что ты будешь ходить регулярно, и ты должен регулярно говорить, как ты ненавидишь Россию, за что ты ее ненавидишь, ходить туда как на работу, докладывать для того, чтобы получить там гражданство или паспорт – так же никто ничего не даст, ты должен это отработать. А отработать можно только одним способом», – заявила Васильева.

Народная артистка также посчитала, что ее коллега, актриса Чулпан Хаматова, эмигрировавшая в Латвию, не должна возвращаться в Россию:

«Она поступила как свинья, наевшись желудей досыта. Свинство – обожаемый народом человек, в «Современнике» она играла все роли. Я понимаю, что талант и все такое, но у нас много талантов, много в стране, но я могу сосчитать по пальцам, сколько людей востребованы и сколько не востребованы, будучи не менее талантливыми. Я езжу, смотрю, вижу. Им очень повезло, и плюнуть туда, где им повезло, где их преподнесли народу и народ их полюбил, и плюнуть на этот народ. Сниматься из одного фильма в другой, и сказать, что мне стыдно, что я тут находилась».