Плюс жижитализация всей Украины. Зеленский заполучит голоса украинцев через нанятых кибермошенников

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Новости Украины

Как известно, одной из идей-фикс команды Зеленского стала так называемая диджитализация Украины. С приходом Зе-президента в Незалежной, впервые в ее истории, появилось специальное Министерство цифровой трансформации во главе с давним другом 95 квартала Михаилом Федоровым.

Команда этих «умельцев» начала с места в карьер, выдвинув ставший мемом лозунг «державы в смартфоне» и рьяно принялась за приобщение украинцев к последним достижениям цифровой эпохи.

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И ведь, несомненно, хотели как лучше. Правда, вышло как-то коряво. Виктор Черномырдин сказал бы, – «как всегда». Так что политически активная часть населения приклеила к диджитализаторам пренебрежительное – «жижитализаторы», очевидно, намекая на весьма жидкие и неоднозначные результаты деятельности. А Минцифры в профессиональной среде украинских специалистов по кибербезопасности и вовсе стало Минцирком.

Тут нужно отметить, что министерство Федорова не нашло взаимопонимания с профессиональным сообществом программистов, а последнее буквально со старта встало в жесткую оппозицию как к деятельности «цирковых» в целом, так и к основному их программному детищу – приложению Дия (по-русски Действие) и производным от него продуктам вроде электронного паспорта, электронных водительских прав, электронного сертификата вакцинации этсетера, этсетера. По задумке все это аналогично российским электронным Госуслугам, только круче.

Ну как, круче – в последние месяцы не проходит и недели без громких разоблачений – то какие-то кибермошенники клонируют электронные паспорта украинцев и без их спроса наберут на эти паспорта кредитов, то независимое тестирование обнаружит какой-то баг или дыру в системе защиты Дии, то вообще – как было в самый крайний случай – в открытый доступ попали персональные данные 11 миллионов пользователй Дии. В общем, моя киберполиция меня бережет.

А эксперты по кибербезопасности – в частности, из известной в Киеве организации Украинский Киберальянс подливают масла в огонь, открыто обвиняя украинскую киберполицию – вы не поверите – в том, что она… незаконно следит за украинцами и сливает их данные в РФ. Вот так вот и доверяй родному государству в смартфоне.

Цитата:

«База отпечатков пальцев позволяет деанонимизировать пользователя. И у меня к киберполиции остался только один вопрос: я хочу знать, кому именно пришла в бестолковку идея устроить массовую слежку без ордера и слить всю информацию вместе с ключами на сервер российской компании? Когда полицию буквально схватили за руку, они заявили, что таким способом проверяют «уровень доверия общества» – пишет спикер Киберальянса Андрей Баранович, более известный в соцсетях, как Sean Brian Townsend.

Еще один украинский спец по кибербезопасности Константин Корсун выносит куда более суровый вердикт:

«Действующая модель национальной кибербезопасности, в основе которой заложена «ведущая роль государства” (я начальник — ты дурак) — не работает, от слова «никак». Несите новую».

Именно так он прокомментировал недавнее ЧП всеукраинского масштаба с утечкой налево почти 30 гигабайт данных об украинцах – всего почти 11 миллионов профайлов из Дии.

Его же цитата, только другая:

«Оттащите от власти федорово-выскубов, отмените закон «о приравнивании е-документов к настоящим” и признайте полный провал «эксперимента” — только тогда можно начать о чем-то говорить и думать, как выруливать из той дыры, в которую нас затащили инфантильные жижитализаторы с айкосами».

В самом же Минцирке вяло отбрехиваются: мол, сообщения о ЧП с порталом «Дія» и масштабном сливе персональных данных – это намеренная провокация врагов Украины и часть гибридной войны. Цель провокации, по мнению министерства — подорвать доверие к власти, запугать общество, и «дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора».

На этом фоне становится понятной цель вчерашнего помпезного мероприятия с заграничным названием «Diia Summit 2.0». Минцифры (или Минцирка, как кому угодно) анонсировало новые возможности в приложении «Дія». Теперь украинцам обещают дополнительные функции в том самом смартфоне, благодаря которым обращаться к чиновникам нужно будет реже.

Среди прочего: регистрация ФОП, онлайн-прописка, а также возможность смены водительского удостоверения, не вставая с дивана.

Утверждается, что для смены адреса прописки нужен будет только ID-паспорт, а зарегистрироваться можно будет без дополнительных утверждений, кроме соглашения вашей регистрации с собственником жилья, если это съемная квартира.

Правда, дегтя в эту бочку с обещаниями добавляют несогласные с министерством эксперты по кибербезопасности, по мнению которых, электронный паспорт украинца в его нынешнем виде делает своего обладателя почти стопроцентной добычей кибермошенников.

Ну и вишенка на торте. В ходе головокружения от киберуспехов у Зеленского снова заговорили об электронных выборах через приложение Дия. Продвигается эта тема исподволь: а давайте-ка мы начнем проводить в Дие всеукраинские соцопросы. Без какого-либо закона, просто постановлением, подконтрольного Зеленскому Кабмина.

При нынешней динамике соцопросов, проведенных по старинке, фальсификация онлайн-выборов остается единственным шансом «слуг народа» остаться у власти на следующий срок. Главное – каким-то макаром обилетить все политически-активное население Неньки, не мытьем так катаньем заставив его установить у себя приложение Дия.

А тем, у кого смартфона нет, просто подарить его бесплатно. Все равно разовая инвестиция окупится. Недаром же разговоры про онлайн-выборы совпали по времени с еще одним аттракционом невиданной щедрости от Зеленского: всем украинцам старше 60 лет в обмен на вакцинацию обещают… – тадамм! – бесплатный смартфон.

Не удивлюсь, если пресловутая Дия там будет уже предустановлена.