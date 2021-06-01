ПМЭФ станет масштабным событием очного формата после вынужденного перерыва

01.06.2021, Москва, Максим Никифоров

В Петербурге пройдет 24-й международный экономический форум. Его старт намечен на 2 июня. Мероприятие продлится четыре дня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что международный экономический форум направлен на повышение инвестиционной привлекательности России.

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«Внутренняя инвестиционная привлекательность – это тоже очень важный приоритет в работе правительства страны. Поэтому, как правило, мы видим достаточно радостные новости о развивающейся экономической жизни, тем более после такого сложного периода», – заявил Песков.

В этом году ПМЭФ пройдет по новым правилам с учетом эпидемиологической ситуации. Число участников мероприятия не превысит пяти тысяч человек. Если сравнивать, то в 2019 году на форуме присутствовали 19 тысяч участников, а годом ранее – 17 тысяч.

Событие станет крупнейшим в мире с начала пандемии. Гостей и участников проверят на наличие коронавирусной инфекции. Весь персонал вакцинирован. ПМЭФ пройдет на изолированных площадках «Экспофорума» с соблюдением мер безопасности.

В прошлом году мероприятие пришлось отменить из-за сложившихся неблагоприятных эпидемиологических условий. Поэтому некоторые договоренности, достигнутые в 2019 году, не удалось реализовать. Сейчас появилась возможность исправить негативные последствия COVID-19.

Уже известно расписание форума. Первый день отведут малому и среднему бизнесу. В последующие дни пройдут мероприятия, направленные на развитие экономики: «Объединяя усилия во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам». В рамках ПМЭФ состоятся фестивали культуры и различные выставки.

Telegram-канал « Индекс перемен » анонсировал подписание соглашения на реализацию двух масштабных проектов с компанией «Мегалайн».

Крупный строительный холдинг, которым руководит Геннадий Куропятник, планирует построить на территории промзоны возле станции «Горская» в Курортном районе Петербурга многофункциональную площадку для бизнеса и туризма.

Второй проект «Мегалайна» – строительство транспортно-пересадочного узла. Хаб разгрузит городскую транспортную сеть и сделает перемещение по городу комфортным и быстрым. ТПУ могут появиться в 61 точке Петербурга.

Кроме этого, «Мегайлан» совместно с компанией «Зингер Девелопмент» представят модель проекта « Залив островов ». Идея строительства квартала на намывном острове появилась несколько лет назад. Авторы учли современные требования, поэтому при реализации проекта будут использованы экологичные материалы и комплексное развитие инфраструктуры.

4 июня на площадке ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин. Глава государства встретится с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.