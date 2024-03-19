ПМР может послать ОБСЕ подальше

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Приднестровье может отказаться от услуг ОБСЕ как посредника в своем конфликте с Молдовой, если эти организация продолжит игнорировать гуманитарную блокаду республики.

Об этом в интервью телеканалу ТСВ заявил доцент финансового университета (Москва) и приднестровский политолог Игорь Шорников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я не исключаю того, что ОБСЕ поменяет свое отношение к Приднестровью. Они поймут, что если они сейчас не смогут помочь республике пройти эти сложные времена, Приднестровье перестанет быть сферой ответственности, которую эта организация все еще считает своей», – сказал Шорников.

Он напомнил, что от «услуг» ОБСЕ ранее отказались ЛДНР. Если их примеру последует ПМР, у организации безопасности останется только одна миссия на Балканах, где ею тоже недовольны.

На фоне падения авторитета ОБСЕ авторитет России в регионе растет, полагает эксперт. Он считает сильным шагом Москвы игнорирование запрета Кишинева на проведение в Приднестровье президентских выборов РФ.

«Идет большая геополитическая борьба. Приднестровье и Молдова находятся на границе противостояния. И если Евросоюз демонстрирует свою слабость, а Россия демонстрирует свою силу, мы можем предсказать, как здесь будут происходить события в дальнейшем», – говорит эксперт.

Он пояснил, что считает высокой вероятность ухода прозападной команды президента Майи Санду в этом году.