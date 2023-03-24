ПМР не позволила СБУ дискредитировать российских миротворцев

Елена Острякова.  
24.03.2023 08:16
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Приднестровье, Россия, Спецслужбы, Терроризм


Теракты, которые СБУ готовила в Приднестровье, преследовали цель дискредитировать российских миротворцев.

Об этом после встречи с представителями миссии ОБСЕ в Молдове заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Теракты, которые СБУ готовила в Приднестровье, преследовали цель дискредитировать российских миротворцев. Об этом после...

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«Я глубоко убежден, что два террористических акта, которые не состоялись, были направлены на дискредитацию миротворческой миссии РФ. Даже если бы Россию не обвиняли в организации этих терактов, миротворцев бы обвинили в бездействии, что они не могут обеспечить мир на земле, безопасность жизни людей и миссии ОБСЕ. Это бы могло послужить триггером для того, чтобы Молдова объявила о выходе из соглашений 1992 года.

Хотя и без этого такие мысли уже есть, и делаются попытки пробросов данной возможности. То, что силам безопасности Приднестровья удалось предотвратить, слава богу, что так произошло. Мы не позволили дискредитировать ни миротворческую миссию, ни РФ», – сказал Красносельский.

Он пообещал, что результаты расследования терактов будут открыто обнародованы.

«То, что мы расследуем, могу сразу сказать, чтобы никого не шокировать, будет всем известно, всей широкой нашей публике – и приднестровскому народу, и, как говорится, всем западным политикам, и другим политикам. Все узнают правду о том, что было», – заявил президент на встрече с российскими дипломатами», – сказал глава республики.

Он отметил, что Приднестровье отрыто к сотрудничеству с правоохранительными органами других государств по расследованию предотвращенных терактов.

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