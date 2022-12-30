По авиабазе в Энгельсе мог ударить американский беспилотник, – офицер израильской армии

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Второй удар по российской военной базе в Энгельсе, где находится стратегическая авиация, мог быть нанесен американским беспилотником.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил офицер ЦАХАЛ в отставке Григорий Тамар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тамара, во время первого удара использовался модернизированный советский беспилотник «Стриж», который показал проблемы в российской ПВО, а после Украина получила американские беспилотники.

«До сегодняшнего дня есть споры – впервые Украина нанесла удар по аэродрому в Энгельсе, но версия касательно старого советского беспилотника, модернизированного, мне кажется наиболее правдоподобной, лично мне. Продемонстрировано было американским партнерам Украины, что российская система ПВО не совершенна. После чего Зеленский летит в США, после чего президент США обещает Украине ударные американские беспилотники. Моя версия – что первая партия беспилотников уже поступила в Украину и как раз такой беспилотник нанес второй удар по Энгельсу», – заявил Тамар.