По Банковой не бьют из-за политических договоренностей, – Сивков

27.12.2022  12:15 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1988
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Удары по украинским центрам принятия решений способны парализовать управление регулярными войсками, диверсантами, информационной компоненте и другими составляющими войны. Но не происходят они, вероятно, из-за политических договоренностей.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по украинским центрам принятия решений способны парализовать управление регулярными войсками, диверсантами, информационной компоненте...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Как реально планирование осуществляется? Это не собрался один человек, нарисовал на карте три красных стрелы, и все. Это должно быть детальное исследование, каким образом, по каким траекториям двигаться тем же диверсионно-разведывательным группам, как их экипировать, где их подготовить, куда они должны выйти, к какому моменту, как их обеспечить в тех или иных точках. И это по каждой ДРГ, а их сотни.

Для того, чтобы согласовать действия этих групп, нужен большой коллектив. Это по части СБУ.

Контрразведывательная деятельность аналогичная.

Если говорить о применении войск, то картина еще более сложная, потому что нужно состыковывать артиллерию, авиацию, войска танковые, стыковать их с целеуказанием – космическим американским, авиационным американским, стыковать действия украинских военных и американских, западных военных.

Доставка оружия и боеприпасов с Запада – еще более сложная по степени проблема. Эти люди не могут просто сидеть в одиночке, им нужны справочные материалы, карты, постоянная возможность обмена информацией о тех или иных событиях, они должны держать руки на пульсе, иметь информацию о том, что поступает с мест.

Поэтому необходимо, даже если там нет автоматизированной системы управления, даже если так, то они все равно должны иметь мощнейшую телефонную сеть, узлы связи, которые работают очень активно. И так просто взять, и перенести из одного здания в другое – невозможно.

У них есть незащищенные командные пункты – да, есть. Часть мы знаем, часть не знаем, но это вопрос вскрытия. Их не может быть много – просто потому, что такого квалифицированного, подготовленного офицерского состава просто нет.

А если мы возьмем этот квалифицированный, ограниченный по численности командный состав и раскидаем их по большому числу командных пунктов, то там формируются группы, недостаточные по численности для управления и решения всех этих задач. Потому что на это нужен достаточно серьезный коллектив. Там не справятся 10 человек. И поэтому вопрос о том, что по ним не бьют – это все чепуха. Их можно и нужно бить…

Поэтому уничтожать их надо. Поэтому я это отношу к отговоркам. Причем, к отговоркам политическим, потому что по всей видимости, существует какой-то договор с Западом, что этих не трогать. А если бы раздолбали, к примеру, Офис президента…

Просто Офис президента со всеми телефонами, автоматизированной системой связи, всем. Этот самый центр управления сотовой связи, интернет-центры, где находится техника – это хорошо известно, их не перетащишь никуда.

Если раздолбали их, уничтожили квалифицированных сотрудников Офиса президента, ну остались там Зеленский, верхушка руководства – ну и что, что они сделают?

Они же даже по телефону позвонить не смогут куда-то, Шольцу, чтобы пожаловаться в жилетку. А уж организовать что-то тем более не смогут», – заявил Сивков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть