По Банковой не бьют из-за политических договоренностей, – Сивков

Удары по украинским центрам принятия решений способны парализовать управление регулярными войсками, диверсантами, информационной компоненте и другими составляющими войны. Но не происходят они, вероятно, из-за политических договоренностей.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как реально планирование осуществляется? Это не собрался один человек, нарисовал на карте три красных стрелы, и все. Это должно быть детальное исследование, каким образом, по каким траекториям двигаться тем же диверсионно-разведывательным группам, как их экипировать, где их подготовить, куда они должны выйти, к какому моменту, как их обеспечить в тех или иных точках. И это по каждой ДРГ, а их сотни. Для того, чтобы согласовать действия этих групп, нужен большой коллектив. Это по части СБУ. Контрразведывательная деятельность аналогичная. Если говорить о применении войск, то картина еще более сложная, потому что нужно состыковывать артиллерию, авиацию, войска танковые, стыковать их с целеуказанием – космическим американским, авиационным американским, стыковать действия украинских военных и американских, западных военных.

Доставка оружия и боеприпасов с Запада – еще более сложная по степени проблема. Эти люди не могут просто сидеть в одиночке, им нужны справочные материалы, карты, постоянная возможность обмена информацией о тех или иных событиях, они должны держать руки на пульсе, иметь информацию о том, что поступает с мест. Поэтому необходимо, даже если там нет автоматизированной системы управления, даже если так, то они все равно должны иметь мощнейшую телефонную сеть, узлы связи, которые работают очень активно. И так просто взять, и перенести из одного здания в другое – невозможно. У них есть незащищенные командные пункты – да, есть. Часть мы знаем, часть не знаем, но это вопрос вскрытия. Их не может быть много – просто потому, что такого квалифицированного, подготовленного офицерского состава просто нет.

А если мы возьмем этот квалифицированный, ограниченный по численности командный состав и раскидаем их по большому числу командных пунктов, то там формируются группы, недостаточные по численности для управления и решения всех этих задач. Потому что на это нужен достаточно серьезный коллектив. Там не справятся 10 человек. И поэтому вопрос о том, что по ним не бьют – это все чепуха. Их можно и нужно бить… Поэтому уничтожать их надо. Поэтому я это отношу к отговоркам. Причем, к отговоркам политическим, потому что по всей видимости, существует какой-то договор с Западом, что этих не трогать. А если бы раздолбали, к примеру, Офис президента…

Просто Офис президента со всеми телефонами, автоматизированной системой связи, всем. Этот самый центр управления сотовой связи, интернет-центры, где находится техника – это хорошо известно, их не перетащишь никуда. Если раздолбали их, уничтожили квалифицированных сотрудников Офиса президента, ну остались там Зеленский, верхушка руководства – ну и что, что они сделают? Они же даже по телефону позвонить не смогут куда-то, Шольцу, чтобы пожаловаться в жилетку. А уж организовать что-то тем более не смогут», – заявил Сивков.