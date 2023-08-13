По Белгороду ударил БПЛА – попадание в многоквартирный дом

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Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Белгороде.

О подробностях диверсии сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЧП в Белгороде. Выехал на место. По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д.9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное – пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается. Также повреждения получили порядка 15 машин. Обязательно поможем с восстановлением», – написал Гладков.

«На месте работают оперативные и аварийные службы. Причины произошедшего устанавливаются. По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», – добавил Губернатор.