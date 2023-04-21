По брони на майские праздники стало понятно, каким будет сезон в Крыму

Загрузка курортов Крыма в этом году составит 50%, и основной турпоток будет внутрирегиональным.

Об этом в эфире ForPost сообщила председатель Ассоциации малых отелей Крыма, полпред Общенационального союза индустрии гостеприимства в Крыму и Севастополе Наталья Стамбульникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Ожидание такое, что до 50% быть должно по Крыму и Севастополю. Единственное, что может быть разница в регионах – в этом году будет больше туристов все-таки на восточном побережье. Ну, и Южный берег, понятно, свое возьмет. Западное побережье будет немножечко страдать по загрузке», – отметила она.

Распределение турпотока будет видно уже по загрузке на майские праздники, предварительный спрос показывает, что приезжих из других регионов будет минимум.

«Майские праздники – это тренировочная акция перед сезоном. Какой будет загрузка на майские праздники, как показывает лично моя практика, такой будет и сезон. Могу сказать, что востребованность пока есть, и спрашивают, и бронируют, но, опять же, это связано с внутрикрымским туризмом. То есть, внешнего гостя с Материка, на самом деле, очень мало», – подчеркнула Стамбульникова.

Президент ассоциации «Туристический альянс Крыма» Андрей Пылов добавил, что бронирование на майские праздники показывает рост на 5% от показателей заполняемости на начало мая прошлого года.

«Бронирование на майские приблизительно на 5% больше, чем в прошлом году реальных заездов. Потому что брони были большие, но после отмены авиасообщения пошли аннуляции. Цифры не большие, но туристы есть, и есть продажи, – заверил он.

– У нас есть статистика, которой мы пользуемся, система передачи информации traveline. Это открытая информация, и сейчас количество бронирований Крыма за последний месяц составляет приблизительно 50% от уровня прошлого года. Что у нас в прошлом году было, мы хорошо помним – высокий спрос в декабре-январе и последующие аннуляции после отмены авиасообщения и начала СВО. А сейчас от этого спад еще на 50%, но есть фактор низкой глубины бронирования и есть фактор хорошей загрузки первого квартала этого года. Поэтому здесь такие своеобразные индикаторы рынка, которые нужно анализировать и понимать, в каком направлении все это будет развиваться. В этом смысле нас не ждет легкий сезон, возможно, он будет не самый худший, но у нас точно будет необходимость в очень быстрой реакции. То есть, мы должны отслеживать тенденции и реагировать на них, и в зависимости от скорости реакции будут и достижения».