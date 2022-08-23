По центру Донецка ударили натовским вооружением. Били по кабинету Пушилина

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Новости Украины

Сегодня массированному обстрелу подверглись центральные районы столицы ДНР, есть жертвы.

Фото и видео публикуют очевидцы на местных Telergam-каналах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сегодня днем город Донецк подвергся одному из самых мощных обстрелов за последнее время. Под огнём ВСУ оказзались Ворошиловский, Калининский районы города. По предварительным данным СЦКК в результате обстрела Ворошиловского района погиб парень 2004 года рождения, а также мужчины 1971 и 1997 годов рождения.

Глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин в эфире «Первого телеканала» рассказал о количестве пострадавших после сегодняшнего обстрела города.

«У администрации главы меня в тот момент не было, в момент удара я находился в пятистах метрах на совещании, всё было хорошо слышно. Подтверждается информация о трёх погибших 1971, 2004 и 1997 года рождения. Ранены шестеро, степень тяжести различная. В настоящий момент под обстрелом Петровский и Кировский районы Донецка», — рассказал Кулемзин в эфире Первого канала.

Также украинские националисты нанесли удары по зданию МВД и администрации главы ДНР. Со всех районов города слышны артиллерийские разрывы, обстрелы продолжаются.

Сегодняшний обстрел прокомментировал у себя в Telegram-канале публицист Денис Селезнев, написав, что удары по административным зданиям – МВД, администрации Главы ДНР и дирекции железной дороги является провокацией. Таким образом Киев откровенно напрашивается на «ответку».

«Какие выводы можно сделать из этого обстрела? Они нанесены по административным зданиям – МВД, администрация Главы ДНР и дирекция железной дороги, где также находится часть аппарата министерств, также отель Централь, где располагаются многие из тех, кто приехал в Донецк в усиление. Ну вот пожалуйста, удар по центрам принятия решений без лишнего пафоса. Спасибо, что не химерсами, так-то сильно здания не повредишь обычным снарядом, но чуток разрушений нанесли и пару-тройку человек убили. Это провокация, они выпрашивают завтра пафосную ответку по Киеву. Но считаю, на это не стоит вестись. Донецк потерпит, а решения принимать нужно спокойно и рационально», – написал Селезнев.

Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что обстреливают центр города и взрывают людей снарядами 155-го калибра натовского образца.

«Очередные грани, которые преступил преступный украинский режим, террористические методы. Они взрывают гражданских людей, они обстреливают центр города, буквально сейчас это произошло. Попадание в Администрацию главы, которая находится у меня сейчас за спиной. К сожалению, по городу уже есть двое погибших, информация уточняется. Используются снаряды 155 калибра натовского образца. По сути, сейчас Запад причастен к уничтожению гражданских массивов в Донецке. В целом считаю, что преступный украинский режим должен понести заслуженное наказание», – заявил глава ДНР Денис Пушилин на фоне разбомбленного здания администрации.

После выхода интервью Дениса Пушилина на фоне разбомбленного здания Администрации его мужеством «восхитился» донецкий публицист Денис Селезнев, написав пост у себя в Telegram-канале.

«Пушилин красавчик. Ну и работенка, давать комментарии на фоне разрушенного ракетой собственного офиса через 20 минут после взрыва. Держись Денис Владимирович, сил тебе, – пожелал Селезнев. – Представляю в каком ахуе от происходящего ты перманентно пребываешь».

Политолог и журналист Константин Долгов отметил, что целью ударов по административным зданиям был не только Глава ДНР, но и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«То есть целью украинских террористов был не только Пушилин, но и Володин. Чем отвечать будем? И будем ли?», – возмутился Долгов.

Военкор местного телеканала «Юнион» Виктория Ламанова прямо говорит, что целью террористов был глава республики.

«Только чудом никто не пострадал, потому что очень хорошо сработала охрана, всех технично вывели в убежище. Раненых и пострадавших у нас нет, но здание Администрации разрушено практически полностью. Вы видели за моей спиной первый этаж здания, он разрушен и разбит. Если посмотреть чуть выше – это седьмой этаж, где находится кабинет Пушилина, там не осталось ничего. Можно сказать, что это был прицельный удар, потому что все пять выпущенных снарядов, они пришлись именно по Администрации главы», – сказала военкор.

Обслуживающий Петра Порошенко политтехнолог Алексей Голобуцкий надеялся, что во время обстрела администрации Главы ДНР Денис Пушилин будет находится именно там

«Прилетело сегодня прямо по администрации главы т.н. ДНР Пушилина. Жаль, но самого чепушилина на месте не оказалось. Но это временно)», – злорадствует порохобот.

Примечательно, что несмотря на злорадство недоброжелателей, во время удара глава ДНР на одной из встреч рассказывал про родительский совет и 1 сентября, и действительно появился на месте обстрела через несколько десятков минут.