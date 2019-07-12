По черногорскому вопросу мировое Православие продемонстрирует то же единство, что и по украинскому

12.07.2019, Москва, Елена Острякова

Противостоять гонениям властей Черногории на Сербскую Православную Церковь можно только по церковной линии. Об этом «ПолитНавигатору» заявил известный проповедник протоиерей Андрей Ткачев.

«Как мы видим по новейшей истории, противодействие таким вещам может производиться только по церковной линии. Если власть ведет себя по-бандитски по отношению к Церкви, как мы видим на Украине, то только церковное единство и молитвенное стояние способны этому противодействовать. У нас нет других способов и средств воевать с властями. В Черногории тот же сценарий, что и на Украине отрабатывается врагами Православной Церкви. Церкви ничего не остается, как только сплачивать ряды и молиться дальше», – сказал отец Андрей.

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Он полагает, что мировое Православие продемонстрирует по черногорскому вопросу то же единство, как и по украинскому.

«Расти вверх всегда можно. Хотелось бы большего. Но даже то, что есть, это довольно серьезно. Нет раскола в православном мире по отношению к украинскому вопросу. Только Константинополь с раскольниками на одной стороне, все остальные на другой. Это само по себе значительно. Так же будет и с Черногорией, скорее всего. Но сценарий тот же и, по-видимому, модель поведения должна быть та же», – сказал Ткачев.

Напомним, власти Черногории начали кампанию против Сербской Православной Церкви, инициировав закон, который подразумевает изъятие всех объектов недвижимости СПЦ и перевод их в собственность государства. Инициатором выступило правительство страны, при поддержке президента Мило Джукановича.

Законопроект предусматривает, что в собственность государства перейдут все храмы и монастыри, построенные до 1 декабря 1918 года, когда, согласно новой официальной исторической пропаганде, произошла так называемая «оккупация» Черногории королевством СХС – сербов, хорватов и словенцев, в последующем Югославией.

Таким образом, власти Черногории заявили претензии на главные святыни Православной Церкви, такие, как монастырь св. Василия Острожского, Цетинский и другие обители, а также храмы Черногорско-приморской митрополии СПЦ.

Как и на Украине, в Черногории власти при поддержке Запада лоббируют создание собственной религиозной «православной» структуры – раскольнической Черногорской Православной Церкви. Возможно, что отобранное имущество впоследствии должно перейти к ней.