По Чонгарскому мосту возобновлено грузовое движение в обычном режиме

Любовь Смирнова .  
03.07.2023 21:04
  (Мск) , Джанкой
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Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Автомобильный мост через полуостров Чонгар восстановлен после ракетного удара ВСУ.

Грузовики вернулись на привычный маршрут, а с 4 июля запустят автобусное сообщение между Крымом и Геническом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Автомобильный мост через полуостров Чонгар восстановлен после ракетного удара ВСУ. Грузовики вернулись на привычный...

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Первым об окончании ремонтных работ сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Но позже сообщение исчезло, заставив усомнится в запуске движения через пункт пропуска «Чонгар».

Сомнения развеял врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, который в эфире «Россия-24» заявил об отсутствии пробок на Чонгарском мосту.

«Движение автомобилей после ремонта моста идет в обычном режиме. В Крым <…> есть еще три пропускных пункта, поэтому очередей я не вижу», – сказал губернатор и добавил, что опасность новых ракетных ударов все еще сохраняется.

«Просят повторить, а также ударить и по мосту через Керченский пролив. Нужно удовлетворить», – отреагировал на сообщение о возобновлении проезда по Чонгарскому мосту лидер экстремистской организации «меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров.

Напомним, что украинские журналисты предлагали также разбомбить мосты на Арабатской стрелке, где также проходит дорога, соединяющая Крым и Херсонскую область.

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