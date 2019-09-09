По делу «Боинга» MH17 Россия укатает Украину в любом суде – Белковский

09.09.2019, Киев, Владимир Гладков

У Украины нет доказательств о каких-либо указаниях российского руководства относительно сбитого над Донбассом малазийского «Боинга» MH17 в 2014 году, а также именно Киев не закрыл небо над территорией, на которой шли боевые действия.

Об этом в эфире киевского YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия заявит, что в соответствии с международными правилами, законодательствами и авиационными правилами, ответственность за авиационную катастрофу несёт та сторона, в воздушном пространстве которой катастрофа произошла, то есть, Украина.

Неважно, кто сбил «Боинг», Украина не перекрыла воздушное пространство в зоне вооружённого конфликта и поэтому отвечает она.

Второе, что будет заявлено российской стороной: нет ни одного документа, который подтверждал бы, что российское руководство давало какие бы то ни было указания относительно «Боинга», а сбить лайнер могла банда сумасшедших, правильно?

И что, Государство Российское должно отвечать за любую банду сумасшедших только потому, что они противники официального Киева и так далее? Нет, не должны», – делает вывод эксперт.

«Вот на это Россия будет давить, и Украине надо готовиться к опровержению этой позиции, а не говорить, что «и так всё понятно». Да, политически и так всё понятно, но юридически всё понятно не до конца», – добавил Белковский.