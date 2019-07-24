24.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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По делу Порошенко готовятся допросы высших чинов Минобороны, погранслужбы, МВД и СБУ

Генеральная прокуратура Украины приняла решение повторно открыть закрытое ею ранее дело о государственной измене Порошенко, передавшего в российский плен украинских моряков с целью введения военного положения для узурпации власти и продолжить его расследование, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в телеграм-канале инициатор уголовного дела против Порошенко, юрист Андрей Портнов.

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“ГПУ постановила, да простит меня тайна следствия, допросить высших чиновников Минобороны, пограничной службы, МВД и СБУ”, – написал он.

“Объясню свой оптимизм – в этих делах общественный резонанс будет всегда преобладать над старыми связями Порошенко в ГПУ. Под публичным давлением никто не сможет ничего закрыть, всё будет постепенно двигаться в одну сторону – в тюрьму”, – добавил он, обьяснив, зачем раскрыл тайну следствия.

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