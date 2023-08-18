«По десять авто на семью» – Луценко рассказал, как Зе-власть прячет свои «доходы» от народа

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Под предлогом войны насквозь коррумпированное украинское руководство отменило обязательное декларирование доходов депутатов и чиновников.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, капитан запаса, участвовавший в боевых действиях в зоне СВО против российских войск, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пользуясь войной, власть почему-то остановила открытые реестры собственности, которые были созданы предыдущим парламентом и правительством. И сегодня украинцы не знают – кто чем владеет. Как это влияет на войну – для меня загадка. Мне кажется, тут просто искусственно закрыли эту информацию, искусственно отменили декларации доходов чиновниками. И «слуги народа» сегодня ездят на десятках автомобилей на семью, абсолютно не боясь, что их поймает любой антикоррупционный активист», – возмутился Луценко.

«Слуги народа» заблокировали восстановление деклараций, внесли восемьсот с лишним правок, чтобы этот закон не рассматривать ещё месяцами. Ну не хотят они декларировать то, насколько они «обеднели» во время войны», – подытожил бывший генпрокурор.