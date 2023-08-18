«По десять авто на семью» – Луценко рассказал, как Зе-власть прячет свои «доходы» от народа

Вадим Москваленко .  
18.08.2023 23:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 210
 
Беспредел, Дзен, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Под предлогом войны насквозь коррумпированное украинское руководство отменило обязательное декларирование доходов депутатов и чиновников.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, капитан запаса, участвовавший в боевых действиях в зоне СВО против российских войск, Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под предлогом войны насквозь коррумпированное украинское руководство отменило обязательное декларирование доходов депутатов и чиновников....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Пользуясь войной, власть почему-то остановила открытые реестры собственности, которые были созданы предыдущим парламентом и правительством. И сегодня украинцы не знают – кто чем владеет.

Как это влияет на войну – для меня загадка. Мне кажется, тут просто искусственно закрыли эту информацию, искусственно отменили декларации доходов чиновниками.

И «слуги народа» сегодня ездят на десятках автомобилей на семью, абсолютно не боясь, что их поймает любой антикоррупционный активист», – возмутился Луценко.

«Слуги народа» заблокировали восстановление деклараций, внесли восемьсот с лишним правок, чтобы этот закон не рассматривать ещё месяцами. Ну не хотят они декларировать то, насколько они «обеднели» во время войны», – подытожил бывший генпрокурор.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть