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В здание детской больницы «Охматдет» в Киеве угодила зенитная ракета Patriot, что хорошо видно на стоп-кадре видеосъёмки удара. Использовать гражданские объекты в качестве живого счита ВСУ прописали американцы, удивляясь, как украинские боевики в лёгкую могут жертвовать своим населением. передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом эфире «Первого севастопольского» рассказал военный корреспондент Роман Сапоньков.

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Он обратил внимание на то, что история в Киеве повторяет сценарий якобы «удара» российских ВКС по роддому в Мариуполе.

«У ВСУ была официальная тактика, приказ. Бронетехника пряталась в арку пятиэтажного дома, на втором и третьем этаже создаются командные пункты размещения бойцов, а выше обязательно должны находиться люди, которым в том же Мариуполе запрещали покидать дома, стояли бок-посты и не давали уйти. Это и есть прикрытие мирными гражданами, чтобы мирные граждане становились жертвами, и потом можно было устроить информационный шум. Это типовая тактика украинского режима – ВСУ в частности – и террористов в целом», – отметил он.

Доцент кафедры Истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин напомнил, что террористическую тактику прятаться за спины мирного населения выработали американцы.



«Нужно иметь в виду, что на самом деле эта тактика была принята и разработана не украинской стороной, а в соответствии с инструкциями и документацией американцев. Американская сторона готовила ещё до начала конфликта именно к такого рода ведению боевых действий. И считалось, и американские военные об этом откровенно говорили, что это является сильной стороной украинской армии, что она может так использовать свое население», – подчеркнул эксперт.