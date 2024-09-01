По доносу беглого змагара в Белоруссии осудили пророссийского активиста

В четверг в Белоруссии был задержан белорусский пророссийский активист и постоянный автор «ПолитНавигатора» Артем Агафонов. Об этом сообщила его коллега Эльвира Мирсалимова, которой он успел дозвониться. После этого Артем примерно на сутки пропал из вида и не выходил на связь. Оказалось, все это время он провел в местном ИВС, ожидая суда по обвинению в распространении экстремистских материалов. В РБ за подобное полагается до 25 суток адмареста. Суд состоялся на следующий день. Худшие ожидания не подтвердились – судья определила наказание в виде штрафа в 1000 белорусских рублей (примерно 30 тыс рублей РФ).

О своем знакомстве с пенитенциарной системой Артем отзывается так:

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«На месте приняли по инструкции. Без личной жести, просто работа. Наручники, конвой, все такое. Ночь провел в одноместном карцере в компании еще пяти таких же «экстремистов». Все по одной статье. Были оппозиционеры, но не сказать, что упоротые. Просто в 20 году что-то постили на эмоциях. Как многие тогда. Были пророссийские – мой ровесник, работник железной дороги, рассказывал, как его банили в соцсетях за комментарии про «кастрюлеголовых». Вообще о политике говорили мало. Больше «за жизнь». Люди собрались (за исключением меня) от политики далекие, обычные работяги. Единственный обладатель богатого криминального опыта, сейчас уже давно и плотно с ним завязавший, тоже оказался в тему – был этаким стихийным психологом, успокаивающим соседей-первоходов. В целом компания оказалась даже приятной – 6 мужиков от 30 до 50, попавших в сложную и стрессовую ситуацию и поддерживающие друг друга».

Виновником случившегося стал Дмитрий Корнеенко, бывший витебский змагар и активный участник беспорядков 2020 года, у которого на страницах в соцсетях полный набор доказухи по экстремистской деятельности, достаточный для возбуждения не одного уголовного дела. Однако на нарах Корнеенко не сидит, скрываясь от белорусского правосудия где-то на Украине. Вместо этого профессиональный жалобщик активно бомбардирует соответствующие инстанции в Белоруссии жалобами на пророссийских активистов.

Первой пострадавшей от его деятельности была уже упоминавшаяся Мирсалимова (ей приписали экстремизм за публикацию в соцсети, осуждающую украинских националистов, но содержащую фото с символикой боевиков). По этой же схеме пострадал легендарный «черный полковник» Николай Петрушенко, который еще начале 90-х громил либералов в Верховном Совете СССР. Отсидка 10 суток дорого обошлась здоровью немолодого полковника.

Теперь дошла очередь и до Агафонова. То, что сам Корнеенко, по слухам, объявлен в международный розыск, никак не мешает ему писать доносы, на которые белорусские органы обязаны реагировать точно так же, как и на обращения своих добропорядочных граждан. Вот и получается – законы Белоруссии имеют лазейки, помогающие беглым экстремистам сводить счеты со своими оппонентами, опираясь на силу белорусского государства.

Корнеенко – самый известный и яркий пример, сам обожает отчитываться о своих «успехах». Но, кто знает, сколько последователей у него развелось в самой Белоруссии? По экстремистским статьям продолжают массово привлекать к ответственности людей, и далеко не всегда это радикальные змагары. Мирсалимова сообщает о судах в отношении члена патриотического поискового отряда, воина-афганца, которых никак не упрекнешь в змагарстве.

Когда-то Лукашенко говорил о том, что нужно «перевернуть страницу». Пожалуй, действительно пора. То, что, в общем-то, заурядные обыватели приобретают опыт жизни в пенитенциарной системе и обиду на государство – не есть хорошо. С экстремизмом бороться надо Но правоприменительную практику нужно менять, исходя из принципа соразмерности наказания общественной опасности правонарушения. И нужно как-то фильтровать заявителей, чтобы не позволять беглым экстремистам использовать правоохранителей в своих интересах.