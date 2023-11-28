Признание главы переговорной группы от Украины Давида Арахамии, что подписанное в марте 2022 года в Стамбуле мирное соглашение с Россией отменил британский премьер Борис Джонсон, доказывает отсутствие субъектности Киева и фальшивость мифа о «незалежной» державе.

Об этом завил доцент кафедры истории и международных отношений Черноморского филиала МГУ Андрей Ставицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы они ни подписывали… если приезжает куратор и говорит: «всё, это мы закрываем, будем просто воевать», и понятно, что воевать будет не Великобритания, они на это идут. Вот она субъектность, чтобы они там ни говорили. Они хотели перевести стрелки на Бориса Джонсона, а показали своё место во всём этом раскладе, что у них права на решение никакого нет», – заключил Ставицкий.

Кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов добавил, что в этой истории британский премьер мог отыгрывать не политические интересы своей страны, а бизнес-интересы одной из групп.

«В мотивах могло быть всё, что угодно, в том числе интересы того же газопровода, который изначально проходил и делался против очень конкретной группы интересантов. То есть – не надо думать, что это прямо вот такие исполинские гиганты сошлись. Это такая логика Холодной войны – маленькие конфликты всегда ведут к каким-то крупным последствиям. Это эффект динамической системы, которая может действовать не сверху вниз, а снизу вверх, и это очень важно», – считает учёный.

По его мнению, для России даже не это принципиально важно, а то, что нельзя полагаться просто на мирные договорённости.

«Как говорилось в известных произведениях: лучше всего иметь мирное слово и пистолет. Когда мы в советское время достигли настоящего паритета, вот тогда в принципе мы могли говорить о системе безопасности в Европе и в мире. А до этого момента, как бы мы ни пытались, с нами такой разговор на равных никто не вел. …И как это ни трагично, но ситуация зафиксировала одно: никто с нами договариваться не будет, пока мы чётко не скажем, что можем, допустим, в течение 10 дней занять всю Европу. Это грубо может звучать, но вот тогда это будет работать. По-другому это работать не будет», – заключил Тихонов.