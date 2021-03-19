«По-другому, увы, не получится» – в Киеве готовят кровавый майдан для Белоруссии

19.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Наиболее радикальные белорусские оппозиционеры бежали в Киев и готовят там радикальный сценарий протестов.

Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным телеканала, находящийся в Киеве бывший минский ресторатор Вадим Прокопьев передал самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской в Вильнюс записку следующего содержания:

«Многие давно готовы, рискуя собой, пойти на силовое свержение Лукашенко, но им необходимы моральная поддержка и призыв с вашей стороны. Это значит, скорее всего, и взять ответственность за кровь. Но по-другому, увы не получится».

Ни Тихановская, ни другие белорусские политэмигранты, пользующиеся поддержкой в ЕС, взять на себя ответственность не готовы, но будут рады, если сценарий радикализируется.

Как следует из добытой белорусскими телевизионщиками (видимо, у спецслужб) записи зум-конференции, «лидером улиц» готов стать бывший милиционер Игорь Макар. Он готов возглавить штаб в Киеве и обучать людей тактике уличной борьбы.

Однако, судя по его словам, радикалов готовит не он.

«Радикальные организации выступать не будут. Во всяком случае, может быть, мы об этом знать не будем. Опыт украинского Майдана, наверное, будет близок, но очень не хотелось бы этого. Потому что то, что было на Майдане – это, конечно, жуть. Лучше, конечно, чтобы сотрудники… щиты сложили. Это будет самое правильное решение», – сказал Макар.

О том, что готовится радикальный сценарий говорит и другая революционерка Ольга Карач.

«Ребята, наш протест мирный. Но то, что будет за скобками мирного протеста – это вас не касается. Поэтому… поверьте, милиции будет чем заниматься», – говорит Карач и начинает зловеще смеяться.

Она также сообщает, что «день Х» наступит не 25 марта, когда должна состояться очередная массовая акция, приуроченная к так называемомоу Дню воли, а позже.