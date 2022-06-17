«По-другому уже невозможно» – Путин об освобождённых территориях

Новости Украины

Россия не оставит освобожденные территории Украины.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, мы будем защищать тех людей, ради которых наши ребята там сегодня воюют, получают ранения и гибнут. По-другому уже невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать людей, которые проживают на этих территориях. Но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважение относиться к любому их выбору». – сказал Путин.

«Путин сейчас напугал патриотов в России и многих своих сторонников, когда сказал, что восстановление отношений России с Украиной совершенно неизбежно в будущем. Но большинство сторонников Путина хотят, чтобы в будущем не было никакой Украины, чтобы все украинские регионы вошли в Россию, потому что там живут русские. А “мы один народ”. Так говорил Путин много раз раньше. И что любая Украина будет всегда использоваться Западом против России. А теперь получается, что Путин хочет оставить Украину? И надеется, что будут хорошие отношения с Украиной?», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.