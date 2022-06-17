«По-другому уже невозможно» – Путин об освобождённых территориях

17.06.2022  21:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия не оставит освобожденные территории Украины.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не оставит освобожденные территории Украины. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня...

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«Конечно, мы будем защищать тех людей, ради которых наши ребята там сегодня воюют, получают ранения и гибнут. По-другому уже невозможно. Ради чего тогда эти жертвы? Конечно, мы будем поддерживать людей, которые проживают на этих территориях. Но в конечном итоге только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее. И мы будем с уважение относиться к любому их выбору». – сказал Путин.

«Путин сейчас напугал патриотов в России и многих своих сторонников, когда сказал, что восстановление отношений России с Украиной совершенно неизбежно в будущем. Но большинство сторонников Путина хотят, чтобы в будущем не было никакой Украины, чтобы все украинские регионы вошли в Россию, потому что там живут русские. А “мы один народ”. Так говорил Путин много раз раньше. И что любая Украина будет всегда использоваться Западом против России. А теперь получается, что Путин хочет оставить Украину? И надеется, что будут хорошие отношения с Украиной?», – написал в своем ТГ-канале политолог Сергей Марков.

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