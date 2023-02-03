«По этапу не в мягком вагоне»: Коломойскому грозит экстрадиция в США

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Обыски, проведенные у днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, являются предвестником возможной его выдачи в США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель заведующего отделом Украины Института стран СНГ Александр Дудчак.

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«Вероятность его экстрадиции в США ненулевая, он давно в поле зрения определенных американских ведомств. Это будет хорошим показателем состояния Украины. Выдадут — значит, Зеленский вообще ничего не решает. Не выдадут — все-таки минимальная субъектность у страны сохраняется», — сказал Дудчак «Известиям».

Впрочем, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что Коломойскому ничего не угрожает.

«Обыски считаю спектаклем, «договорняком». Киев инсценирует борьбу с коррупцией, в том числе с олигархатом. Создает картинку для собственной общественности и западных стран. Вашингтон действительно озабочен разворовыванием помощи, которую отправляет на Украину. Но Киев отчаянно защищается, при всем информационном шуме реальных шагов не делает», — говорит политолог.

Он подчеркнул, что жесткие меры киевский режим принимает только против тех, кто угрожает действующей власти.

«Коломойский при всех его минусах остается для правящей группы своим, а значит, может не беспокоиться», — утверждает Неменский.

Напомним, что Коломойский в 2014 году спонсировал националистические батальоны и принимал активное участие в репрессиях против сторонников России. Одно время он занимал должность главы Днепропетровской обладминистрации. В 2019 году способствовал приходу к власти Зеленского.

США, где возбуждено уголовное дело против Коломойского добиваются его выдачи. В прошлом году он был лишен украинского паспорта.