«По факту платили больше»: экс-заключенный рассказал о работе в ЧВК «Вагнер»

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Участник проекта «К», бывший заключенный с позывным «Лютер», дал интервью WarGonzo, в котором рассказал об условиях работы в ЧВК «Вагнер» и об отношении «музыкантов» к выходцам из пенитенциарных учреждений.

По его словам, к экс-заключенным относились хорошо, и даже во время вербовки никого не обманывали.

Он подчеркнул, что все обещания, которые были даны экс-главой «вагнеровцев» Евгением Пригожиным, полностью выполнялись, в том числе касательно оплаты.

«По факту нам платили больше. Хотя могли этого не делать, у нас была договоренность 100 тысяч в месяц и все. Никого ни на рубль не кинули. Он [Пригожин] приехал, просто говорит: «Парни, мне нужны Рексы, нужны те, кто готовы воевать, те, кто понимают, куда они поедут», — заявил Лютер.

Кроме того, боец отметил, что по окончании контракта бывшим заключенным обещали так называемый «белый лист» — шанс на новую жизнь и искупление прошлых проступков и преступлений.

Он добавил, что и это обещание было выполнено руководством ЧВК «Вагнер».