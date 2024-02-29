«По факту платили больше»: экс-заключенный рассказал о работе в ЧВК «Вагнер»

Иван Самойлов.  
29.02.2024 12:20
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3605
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Участник проекта «К», бывший заключенный с позывным «Лютер», дал интервью WarGonzo, в котором рассказал об условиях работы в ЧВК «Вагнер» и об отношении «музыкантов» к выходцам из пенитенциарных учреждений.

По его словам, к экс-заключенным относились хорошо, и даже во время вербовки никого не обманывали.

Участник проекта «К», бывший заключенный с позывным «Лютер», дал интервью WarGonzo, в котором рассказал...

Он подчеркнул, что все обещания, которые были даны экс-главой «вагнеровцев» Евгением Пригожиным, полностью выполнялись, в том числе касательно оплаты.

«По факту нам платили больше. Хотя могли этого не делать, у нас была договоренность 100 тысяч в месяц и все. Никого ни на рубль не кинули. Он [Пригожин] приехал, просто говорит: «Парни, мне нужны Рексы, нужны те, кто готовы воевать, те, кто понимают, куда они поедут», — заявил Лютер.

Кроме того, боец отметил, что по окончании контракта бывшим заключенным обещали так называемый «белый лист» — шанс на новую жизнь и искупление прошлых проступков и преступлений.

Он добавил, что и это обещание было выполнено руководством ЧВК «Вагнер».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть