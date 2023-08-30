По Феодосии нанесён удар украинской крылатой ракетой – сработала ПВО

Иван Добровольский.  
30.08.2023 22:47
  (Мск) , Феодосия
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Силами ПВО РФ в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Просьба всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

С таким сообщением обратился к крымчанам глава республики Сергей Аксёнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Силами ПВО РФ в восточной части Крыма сбита крылатая ракета. Просьба всех сохранять спокойствие...

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«Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи. Авария будет ликвидирована в течение часа», – сообщает, в свою очередь, пресс-служба правительства Крыма.

Жители Феодосии говорят о частичном отключении электроэнергии в районе Керченского шоссе, также пишут о небольшом возгорании.

В городских пабликах предполагают, что целились в нефтебазу. На фото видно зарево, однако очевидцы предполагают, что это загорелись сбитые осколки ракеты.

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