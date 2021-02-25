«По Фрейду»: Таран проговорился, что МВФ полностью заменил Минфин Украины

25.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вопрос о задержке выплат украинским военнослужащим необходимо задавать не командованию ВСУ или Минфину, а Международному валютному фонду.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос журналистов о задержке выплат военнослужащим, он оговорился и перепутал Министерство финансов с Международным валютным фондом.

«Для военнослужащих все средства выплачиваются, в том числе и на оздоровление. Но идет определенная задержка. О задержке – это вопрос не ко мне, его лучше направить в МВФ», – отметил Таран.

Инцидент прокомментировал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

«Когда заговорился и начал рубить правду-матку и прямо говорить, что Минфин подотчетеный МВФ», – написал он в своём Telegram-канале.