По Фрейду: Во Львове Владимира Владимировича объявили президентом Украины

10.01.2020, Киев, Тарас Стрельцов

Вспоминая слова украинского президента, лидер рок-группы «От винта», одиозный рокер-порохобот Юрий Журавель сказал, что Украину возглавляет Владимир Владимирович Зеленский.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что Владимир Владимирович Зеленский говорил, что все мы президенты», – сказал Журавель, цитируя украинского президента, чем вызвал бурный аплодисменты.

«По Фрейду», – прокомментировал один из экспертов в студии эти слова.

После чего одиозному рокеру задали вопрос, не оговорка ли это, однако он не стал оправдываться.

«Какая разница», – ответил музыкант.