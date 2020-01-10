По Фрейду: Во Львове Владимира Владимировича объявили президентом Украины
Вспоминая слова украинского президента, лидер рок-группы «От винта», одиозный рокер-порохобот Юрий Журавель сказал, что Украину возглавляет Владимир Владимирович Зеленский.
Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дело в том, что Владимир Владимирович Зеленский говорил, что все мы президенты», – сказал Журавель, цитируя украинского президента, чем вызвал бурный аплодисменты.
«По Фрейду», – прокомментировал один из экспертов в студии эти слова.
После чего одиозному рокеру задали вопрос, не оговорка ли это, однако он не стал оправдываться.
«Какая разница», – ответил музыкант.
Спасибо!
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