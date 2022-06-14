По горло в западном оружии: Молдова берет курс на войну

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Вслед за Украиной Кишинев решил обзавестись западным оружием. Получение вооружения и амуниции натовских стандартов нынешняя молдавская власть считает залогом безопасности и одним из важных компонентов предстоящей реформы вооруженных сил и силовых структур республики.

В то же время Москва и Тирасполь предупреждают, что наращивание мускулов может привести к войне.

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От нейтралитета до автомата

В первые дни разворачивающегося вооруженного конфликта на территории Украины молдавские власти демонстрировали удивительную для их традиционного образа мышления риторику.

Стороннему наблюдателю могло показаться, что благодаря прилетам «Калибров» на военные объекты в соседней Одесской области кишиневские политики совершили путешествие на пятнадцать лет назад в прошлое, когда к власти в Молдове на пророссийских лозунгах пришла Партия коммунистов Владимира Воронина. Будучи президентом Владимир Николаевич парафировал, но так и не подписал меморандум Козака о внеблоковом статусе и нейтралитете страны – в качестве условия воссоединения с Приднестровьем.

Примерно с 24 февраля до 10 марта радикально проевропейская правящая в Молдове партия PAS говорила с общественностью и миром исключительно языком «пророссийского Воронина» пятнадцатилетней давности.

Президент Санду, спикер парламента Гросу, премьер-министр Гаврилицэ, как один вспоминали о значимости нейтралитета, жестко отказывали соседней Украине в поставках боеприпасов, запчастей для самолетов и даже дизтопливе. Особо они подчеркивали при каждом удобном случае, что Молдова не собирается ни вмешиваться в конфликт, ни присоединяться к военным альянсам и блокам на фоне проходящей по соседству российской специальной военной операции.

Лишь после вывода войск РФ из-под Киева риторика Кишинева начала неуклонно меняться. Причем, судя по тому, что заявления партийных функционеров и чиновников часто были неуверенными, противоречивыми, опровергающими друг друга, этот новый курс для Молдовы наметили вовсе не в администрации молдавского президента и не в офисе правящей партии. Собственно, первой о необходимости поставок западного вооружения для Национальной армии РМ заявила британская министр иностранных дел Лиз Трасс.

«Молдова является уязвимым государством… Я бы хотела видеть Молдову вооруженной по стандартам НАТО» – сказала в интервью The Telegraph британская чиновница.

Позже эту линию поддержали американские конгрессмены во время обсуждения очередного многомиллиардного пакета финансовой и военной помощи Украине.

Оружейная разноголосица

Правящая в Молдове Партия действия и солидарности новостью о предстоящих «посылках» была ошарашена. Сначала министр иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску сказал, что поставки летального оружия не обсуждаются, но поставки вооружения и снаряжения, в принципе, обсуждались.

Одновременно с ним спикер Игорь Гросу с уверенностью заявил, что обсуждаются поставки именно летального вооружения. Президент Майя Санду, в свою очередь, заявила, что вообще ничего еще не обсуждается.

«Мы примем решение о характере и объеме поставок после того, как обсудим с нашими военными ситуацию в Национальной Армии и её основные потребности» – сказала президент в середине мая.

Точку над «i» поставила премьер-министр Наталья Гаврилицэ, уточнившая в одной из передач на республиканском телевидении, что с военными Нацармии и впоследствии с руководством США и Великобритании Кишинев намерен обсуждать именно поставки летального вооружения.

Нелетальное вооружение и снаряжение и так поставляется в Молдову со складов стран-членов НАТО уже второй десяток лет, включая каски, бронежилеты, летние и зимние ботинки, саперное, штурмовое и горное снаряжение, бронемашины и запчасти к ним.

Летальные поставки тоже были. В середине 2000-х Национальная Гвардия США поставила единственной в составе молдавских вооруженных сил артиллерийской бригаде «Прут» 60 минометов под боеприпасы калибра НАТО (150 мм и 82 мм). Примечательно, что тогда у власти находилась Партия коммунистов с Владимиром Ворониным, которая как раз начала разворот на Запад после провала плана Козака.

Молдавский военный с американской винтовкой.

На протяжении последующих лет молдавские военные получали и стрелковое оружие западного производства в различных калибрах, но оно пошло в арсеналы частей специального назначения.

Кишинев не спросили

Поставки западного вооружения в Молдову в Москве с Тирасполем встретили настороженно. Российский МИД подчеркнул, что РФ будет внимательно следить за тем, что именно и в каких количествах Брюссель с Вашингтоном привезут молдавским военным, но в любом случае такие поставки ничего хорошего не сулят.

Президент Приднестровской молдавской республики Вадим Красносельский указал, что не считает эти действия Кишинева «прямой агрессией Приднестровья», но они могут быть подготовкой к конфликту.

«Эти сообщения не внушают оптимизма. Там, где наращивают мышцы, все заканчивается войной» – отметил Красносельский.

Против поставок вооружения выступили и молдавские оппозиционеры. И лидер ПСРМ Игорь Додон, и другие политики указывали, что накачивание оружием угрожает конституционному статусу нейтралитета и может спровоцировать российский удар, как это уже случилось с Украиной.

Лояльные Западу общественные активисты, в свою очередь, обвиняют предыдущие власти и оппозицию в подрыве суверенитета Молдовы.

При этом и оппозиция, и лоялисты забывают, что поставки оружия в Молдову придут на фоне жесточайшей инфляции, роста цен на социально важные продукты питания и лекарства, удорожания тарифов на коммунальные услуги, тепло, электроэнергию, газ, воду и т.д.

В этих условиях официальный Кишинев скорее хотел бы получить от Запада деньги, а не автоматы со снарядами. Но официальный Кишинев, как показали события, Запад и не думал спрашивать.