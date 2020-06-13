По инициативе демократов США в отношении бизнесмена Пригожина могут ввести новые санкции

13.06.2020, Москва, Иван Соколов

Представители Демократической партии США выступили с инициативой ввести новые санкции против Евгения Пригожина. Фамилия петербургского предпринимателя попадает в санкционные списки уже в четвертый раз.

Конгрессмены-республиканцы 9 июня выступили с заявлением о намерении расширить санкции против России, Ирана и Китая на фоне окончания срока оружейного эмбарго по Ирану.

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Демократы выступили с аналогичной инициативой 13 июня, направленной, впрочем, против конкретного лица – российского бизнесмена Евгения Пригожина. Законодатель-демократ Элиот Энгел предложил расширить санкции, направленные против предпринимателя.

Стоит пояснить, что собой представляет санкционный список США.

По сути, это перечень юридических и физических лиц. С ними американским компаниям и отдельным гражданам запрещены любые взаимоотношения.

По коммерческим фирмам такие запреты могут больно ударить, а вот что касается частных лиц – это, скорее, политический ход.

Евгений Пригожин первый раз был включён в санкционный список США в декабре 2016 года под предлогом борьбы с «российской агрессией» на Украине. Он единственный, кто фигурирует в трех разных перечнях. Второй раз ограничения затронули бизнесмена в связи с подозрениями в участии в деятельности так называемых «русских хакеров» весной 2018 года. Спустя полгода Пригожина включили и в третий список – в числе замешанных в попытке влияния на выборы. Напомним, в начале 2018 года спецпрокурор Мюллер инициировал расследование против нескольких российских граждан и юридических лиц по обвинению во вмешательстве в президентскую гонку 2016 года в Штатах. Хотя позже судебное преследование было прекращено, но санкции против россиян так и не отменены.

На этом санкционные атаки США на Пригожина не закончились – еще в июне 2017 года под удар попали его компании «Конкорд Кейтеринг» и «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», принадлежащие бизнесмену. Поверив неподтвержденным данным, Штаты включили в санкционный список и ряд других организаций, чья связь с Пригожиным не доказана – например, «ЧВК Вагнера» и такие СМИ, как «Федеральное агентство новостей», «Невские новости» и некоторые другие. В 2019 году санкционный перечень дополнился тремя самолетами и яхтой, принадлежащими Autolex Transport Ltd, Beratex Group Limited и Linburg Industries Ltd – их также считают аффилированными с петербургским бизнесменом.

Совершенно очевидно, что на Евгений Пригожин – самый «санкционный» гражданин России. В сумме он упоминается в различных «черных» списках 14 раз. Хотя Пригожин далеко не единственный пример. Виктор Вексельберг, семейство Ротенбергов или Олег Дерипаска также числятся санкционных списках, как и 12 членов рейтинга Forbes и еще более 800 человек. В этот список известные в мире бизнеса люди включены по различным мотивировкам, однако только в отношении Евгения Пригожина санкции ужесточаются раз за разом.

Тем временем, наше государство оказывает помощь и поддержку тем лицам и компаниям, которые понесли убытки от санкций, попали под их действие. В мае Государственная дума одобрила закон о переносе разбирательств в российские суды. В соответствие с этим нормативным актом, юридические лица, попавшие в санкционный список, могут изменить в договоре с иностранным контрагентом условие о месте рассмотрения спора, то есть спор можно перенести в Россию, что сократит издержки пострадавших.