По Ирану били американцы руками оппозиции – российский военный эксперт
Иранское руководство поступило очень мудро после ударов беспилотников страны, не поспешив обвинить в агрессии сопредельные государства.
Об этом в эфире «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Надо отметить взвешенность иранского руководства, они не стали делать быстрых заявлений. Кто заинтересован в том, чтобы создать проблему в Иране? В первую очередь, США и Израиль. Отчасти Саудовская Аравия. Турция, которая преимущественно ориентирована на построение Великого Турана с выходом на Азербайджан и далее, ей нужно работать там и получить себе головную боль в лице Ирана нет никакого интереса, тем более у Турции и Ирана есть общая проблема – это курды.
Если подумать, то и Саудовской Аравии это не очень надо. Потому что если Иран нанесёт ответный удар, но не ракетный, а политический, проблемы шиитов в СА, что они могут сделать – поддержать хуситов, но Саудам будет намного хуже, чем от этих несчастных ракет или беспилотников.
Далее, Израиль хотел бы ослабить Иран и дестабилизировать там ситуацию, но, во-первых, сложно туда добраться, во-вторых, иранская оппозиция не очень завязана на Израиле, она завязана больше на США. Да и в нынешних условиях Израилю создавать серьёзные проблемы с Ираном нет никакой нужды.
Для Израиля важно сорвать иранскую ракетную и ядерную программу. А то, что там произошло, это, скорее, раздражение и мотивация иранского руководства на консолидацию общества и подавление оппозиции. Потому что масштаб заряда, несмотря на кажущийся масштабный размер, не позволяет Израилю достигнуть своих целей», – рассказал эксперт.
Он логически подошёл к тому, что остаются только США, которые крайне заинтересованы в дестабилизации.
«США не хотели бы, чтобы не поступали ракеты и беспилотники, которые поставляет Иран, по крайней мере, затормозить на какое-то время. США обладают потенциалом возможностей дестабилизации ситуации в Иране, в частности, использованием этих оппозиционных сил, у США базируется руководство этих антииранских сил», – отметил Сивков.
Он особенное внимание обратил на информацию о том, что удары наносились, в том числе, квадрокоптерами.
«Квадрокоптеры далеко не летают, максимум 60 километров, то есть однозначно речь идёт о том, что удар был нанесён с территории самого Ирана силами какой-то оппозиции. К тому же у Ирана достаточно развитая система ПВО, они могли бы обнаружить беспилотники и их уничтожить или даже посадить.
Вся иранская программа беспилотников была построена на том, что иранцы сумели захватить управление и посадить на своей территории несколько американских беспилотников, по образцу которых они строят свои.
Здесь, в первую очередь, просматривается американских след: американцы стимулировали местную антииранскую оппозицию, которая выступает против действующих властей, предоставили им соответствующие беспилотники, и удар был нанесён», – заключил военный эксперт.
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