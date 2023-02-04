По Ирану били американцы руками оппозиции – российский военный эксперт

Иранское руководство поступило очень мудро после ударов беспилотников страны, не поспешив обвинить в агрессии сопредельные государства.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо отметить взвешенность иранского руководства, они не стали делать быстрых заявлений. Кто заинтересован в том, чтобы создать проблему в Иране? В первую очередь, США и Израиль. Отчасти Саудовская Аравия. Турция, которая преимущественно ориентирована на построение Великого Турана с выходом на Азербайджан и далее, ей нужно работать там и получить себе головную боль в лице Ирана нет никакого интереса, тем более у Турции и Ирана есть общая проблема – это курды.

Если подумать, то и Саудовской Аравии это не очень надо. Потому что если Иран нанесёт ответный удар, но не ракетный, а политический, проблемы шиитов в СА, что они могут сделать – поддержать хуситов, но Саудам будет намного хуже, чем от этих несчастных ракет или беспилотников.

Далее, Израиль хотел бы ослабить Иран и дестабилизировать там ситуацию, но, во-первых, сложно туда добраться, во-вторых, иранская оппозиция не очень завязана на Израиле, она завязана больше на США. Да и в нынешних условиях Израилю создавать серьёзные проблемы с Ираном нет никакой нужды.

Для Израиля важно сорвать иранскую ракетную и ядерную программу. А то, что там произошло, это, скорее, раздражение и мотивация иранского руководства на консолидацию общества и подавление оппозиции. Потому что масштаб заряда, несмотря на кажущийся масштабный размер, не позволяет Израилю достигнуть своих целей», – рассказал эксперт.