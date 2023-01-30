По Ирану бьют, чтобы заставить его отказаться от сотрудничества с Россией – эксперт

Анатолий Лапин.  
30.01.2023 14:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия, Украина


Удары по объектам в Иране, которые были нанесены в минувшие выходные, – это прямой намек от западно-арабской коалиции о том, что официальному Тегерану нужно отказаться от сотрудничества с Россией.

Об этом в эфире киевского радио «НВ» заявил эксперт по украино-арабским отношениям Мохаммад Фараджаллах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по объектам в Иране, которые были нанесены в минувшие выходные, – это прямой...

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По мнению эксперта, в противном случае антииранская коалиция может вторгнуться на территорию этого государства, чтобы свергнуть власть.

«Арабское НАТО уже начало формироваться, и уже сейчас приходит арабско-европейское общее мнение, которое пришло к выводу, что иранский режим опасен и для Европы, и для Ближнего Востока», – сказал эксперт.

«Я думаю, это первые удары, которыми союзники, условно, будут смотреть, как дальше поведет себя режим аятоллы – пересмотрит свою политику или нет, будет дальше посылать дроны в Украину и угрожать соседям, или нет.

Я думаю, реакция режима аятоллы и дальше будет понятна, какие будут действия. Это могут быть и вторжения в Иран, если не поменяется политика, или тогда перейдут к другому способу урегулирования ситуации», – считает Фараджаллах.

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