По итогам дебатов Порошенко посоветовали собираться в тюрьму

19.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко показали, что действующий президент окончательно потерял политическую форму.

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Так прокомментировал итоги дебатов бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Ну что. Сокрушительное поражение Порошенко. Превратили в кусок г**на. Друзья, мораль сегодняшней басни такова, что если ты считаешь себя сильно умным и подготовленным, ведёшь себя нагло, самоуверенно и пафосно и думаешь, что сильно крут, то можешь именно на своём поле быстро и дерзко получить сокрушительное поражение и схлопотать по наглому и рыжему зевалу”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Портнов также спрогнозировал увеличение разрыва между кандидатами во втором туре.

“Я так понимаю, теперь мы в воскресенье ожидаем 90 на 10?”, – написал он.

Также экс-чиновник не удержался от язвительной шпильки в адрес Порошенко.

“Ну что, собирайся потихоньку в тюрьму, чучело огородное”, – заключил он.