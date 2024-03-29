«По-хитрому надо» – бывший глава МИД Украины агитирует за «дворцовый переворот в России»

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Украина должна «подталкивать» российские элиты к совершению своего рода дворцового переворота, но делать это надо «аккуратно и грамотно».

Об этом в эфире интернет-блога украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По не хитрому мнению Климкина, дестабилизация российских элит может привести к тому, что устойчивость власти может быть нарушена.

«Я считаю, что то, что сегодня есть в России, – есть такое забавное произведение об опричнине – вот, это система исключительно феодальная, это – современная опричнина, и так функционирует, по моему мнению, сегодняшняя Россия. Это не значит, что они воюют тем же самым оружием, но логика там полуфеодальная. Она связана с лояльностью, личной преданности. И понять, что происходит в России, – это для нас очень важно, поскольку толкнуть определенные вещи – очень аккуратно и очень грамотно толкнуть, – это может означать, что и домино где-то посыпется. Это не означает, что и режим завтра посыпется, мы же не наивные и не дурные, но может так посыпаться, что у них свои там будут существенные проблемы», – трепался Климкин.