«По-хитрому надо» – бывший глава МИД Украины агитирует за «дворцовый переворот в России»

Анатолий Лапин.  
29.03.2024 19:26
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина должна «подталкивать» российские элиты к совершению своего рода дворцового переворота, но делать это надо «аккуратно и грамотно».

Об этом в эфире интернет-блога украинской пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна «подталкивать» российские элиты к совершению своего рода дворцового переворота, но делать это...

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По не хитрому мнению Климкина, дестабилизация российских элит может привести к тому, что устойчивость власти может быть нарушена.

«Я считаю, что то, что сегодня есть в России, – есть такое забавное произведение об опричнине – вот, это система исключительно феодальная, это – современная опричнина, и так функционирует, по моему мнению, сегодняшняя Россия. Это не значит, что они воюют тем же самым оружием, но логика там полуфеодальная. Она связана с лояльностью, личной преданности.

И понять, что происходит в России, – это для нас очень важно, поскольку толкнуть определенные вещи – очень аккуратно и очень грамотно толкнуть, – это может означать, что и домино где-то посыпется. Это не означает, что и режим завтра посыпется, мы же не наивные и не дурные, но может так посыпаться, что у них свои там будут существенные проблемы», – трепался Климкин.

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